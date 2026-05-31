Один человек должен государству 17 млн евро: VID раскрывает карты о налоговых долгах в Латвии
Одна из амбиций нового правительства — пересмотреть государственные расходы. Однако в контексте бюджета важен и другой вопрос: насколько эффективно собираются налоги. Общий объем налоговых долгов в Латвии превысил 800 млн евро. Часть этих долгов реально взыскать, однако сотни миллионов евро государству, вероятно, так и не удастся вернуть. Что стоит за этими цифрами?
Сейчас общий налоговый долг в Латвии составляет 834 млн евро. В эту сумму входят неуплаченные налоги как предприятий, так и частных лиц:
- физические лица — 256,31 млн евро;
- юридические лица — 578,15 млн евро.
В большинстве случаев возраст долга превышает один год. Основную часть составляют актуальные долги — более полумиллиарда евро, сообщают TV3 Ziņas.
Однако из более чем 500 млн евро, которые Служба государственных доходов (VID) теоретически еще может взыскать, почти 300 млн считаются практически невозвратными. Причина проста: у предприятий нет ни средств, ни имущества, за счет которых можно было бы погасить долги. Это означает, что значительная часть денег, вероятно, так и не поступит в государственный бюджет.
В VID отмечают, что налоговые долги предприятий чаще всего являются следствием финансовых трудностей, а не сознательного уклонения от уплаты налогов.
«В каких отраслях формируются самые крупные долги? Как и в случае с доходами, это крупные сделки и большие объемы налогов. Основные отрасли — оптовая торговля, розничная торговля, строительство и обрабатывающая промышленность», — рассказала директор управления по содействию уплате налогов VID Санта Гаранча.
Все чаще предприятия также просят предоставить отсрочку по уплате налогов. С начала года объем таких просьб вырос на 40%.
В Латвийской торгово-промышленной палате (LTRK) это связывают с тем, что многие компании по-прежнему работают в сложных условиях.
«Мы чувствуем, что сейчас ситуация не критическая, но напряжение есть. Иностранные инвесторы в последнее время чувствуют себя хуже всего. Настроение не очень хорошее. Война, которая идет совсем рядом, влияет на принятие решений», — сказал президент LTRK Айгарс Ростовскис.
По его словам, расходы продолжают расти, а развиваться становится все труднее. «Лучшее, что может сделать публичный сектор, — упростить процессы. Нужно дать предпринимателям работать, если у них есть такое желание. Если чиновничество не станет более дружественным и менее бюрократичным, напряжение может перерасти в нежелательные процессы», — отметил Ростовскис.
Что касается физических лиц, их крупные долги в основном связаны с давними нерешенными ситуациями и значительными суммами. «Суммы там большие. У одного человека долг составляет 17 млн евро — это огромная сумма. Человек действовал за пределами допустимого. VID сделал доначисление, и оно оказалось очень большим. За последние три года таких крупных доначислений не было ни физическим, ни юридическим лицам. Мы верим, что система оценки рисков работает хорошо и такие долги больше не смогут образоваться», — сказала Санта Гаранча.
По словам представительницы VID, еще 15 лет назад налоговый долг в Латвии составлял 1,5 млрд евро — почти четверть доходов бюджета. Сейчас же налоговые долги составляют около 5-7% бюджетных доходов.