Швейцария и Финляндия разыграют золотые медали чемпионата мира по хоккею
Сборные Швейцарии и Финляндии сегодня в Цюрихе встретятся в финале чемпионата мира по хоккею. Финальный матч на арене Swiss Life начнется в 21:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал LTV7.
Швейцарские хоккеисты играли в финалах двух предыдущих чемпионатов мира, однако еще ни разу не завоевывали золото. В прошлом году швейцарцы уступили в финале сборной США со счетом 0:1 в овертайме, а в 2024 году проиграли Чехии — 0:2.
Финляндия, в свою очередь, поборется за чемпионский титул после трехлетнего перерыва. В последний раз финны становились чемпионами мира в 2022 году, когда в финале обыграли Канаду.
На нынешнем турнире сборная Швейцарии пока не потерпела ни одного поражения, тогда как единственное поражение Финляндии было именно от швейцарцев — 2:4.
Перед финалом, в 16:30 по латвийскому времени, в матче за бронзовые медали встретятся Норвегия и Канада.
Норвежцы будут бороться за медали лишь во второй раз в своей истории, тогда как канадцы сыграют за бронзу после годичного перерыва. Эти команды уже встречались на групповом этапе, и тогда Канада победила со счетом 6:5 в овертайме.
В субботних полуфиналах Швейцария разгромила Норвегию со счетом 6:0, а Финляндия обыграла Канаду — 4:2.
Сборная Латвии в группе А уступила Швейцарии — 2:4, победила Германию — 2:0, проиграла Австрии — 1:3, была разгромлена Финляндией — 1:7, обыграла США — 4:2, Великобританию — 6:0 и Венгрию — 8:1, а в четвертьфинале уступила Норвегии — 0:2.
На турнире 16 команд были разделены на две группы и провели по семь матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал и продолжили борьбу за медали. Занявшие последние места Великобритания и Италия покинут элитный дивизион, а в следующем году их заменят Украина и Казахстан.
На чемпионате мира прошлого года, который проходил в Швеции и Дании, чемпионом стала сборная США, обыгравшая Швейцарию в финале со счетом 1:0 в овертайме. Бронзовые медали тогда завоевала Швеция, разгромившая Данию — 6:2. Сборная Латвии одержала на том турнире три победы на групповом этапе, но не вышла в четвертьфинал и заняла десятое место.