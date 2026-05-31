В отдельных местах рядом с Ригой в два раза поднимут тарифы на водоснабжение и канализацию
С 1 июля на всей территории, которую обслуживает предприятие Mārupes komunālie pakalpojumi будут действовать единые тарифы на услуги водоснабжения и канализации — 2,94 евро за кубометр, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Тариф на водоснабжение составит 0,78 евро за кубометр, а тариф на услуги канализации — 2,16 евро за кубометр.
В настоящее время тарифы на услуги водоснабжения и канализации различаются в разных районах обслуживания предприятия.
В Яунмарупе, Тирайне и Ветре Марупской волости, а также в городе Марупе тариф на водоснабжение составляет 1,16 евро за кубометр, а на канализацию — 2,65 евро за кубометр. В этих территориях плата за услуги водного хозяйства снизится на 22,8%.
В свою очередь, в поселке Скулте за водоснабжение сейчас необходимо платить 0,94 евро за кубометр, а за канализацию — 1,79 евро за кубометр. В Скулте тарифы вырастут на 7,7%.
В Бабитской волости и поселке Спуньциемс Салской волости в настоящее время за водоснабжение платят 0,55 евро за кубометр, а за канализацию — 0,88 евро за кубометр. В этих территориях тариф увеличится в два раза.
В поселке Спилве Бабитской волости сейчас тариф на услуги канализации составляет 0,94 евро за кубометр, и он вырастет в 2,3 раза.
Решение SPRK предусматривает, что с 1 июля 2028 года тариф на водоснабжение Mārupes komunālie pakalpojumi составит 1 евро за кубометр, а тариф на услуги канализации — 2,38 евро за кубометр.
