"Латвийцам не нужно ни под кого подстраиваться" - омбудсмен жестко высказалась о приезжих
Омбудсмен Латвии Карина Палкова в эфире программы «Nedēļa. Post scriptum» на TV24 заявила, что жители страны не должны подстраиваться под мигрантов, а приезжающие в Латвию обязаны уважать местные правила, язык и традиции.
Во время дискуссии обсуждалось, что в Латвию приезжает все больше людей разных национальностей, особенно заметно это в Риге. Жителям приходится привыкать к многоязычной среде, новым общинам и иностранным заведениям. На вопрос, должны ли латыши смириться с тем, что в будущем изменятся традиции и культурная среда страны, Палкова ответила коротко: «Не следует этого принимать».
Она подчеркнула, что у Латвии есть собственная культура, традиции и один государственный язык. «Мы живем в Латвии, у нас своя культура, свои традиции и один государственный язык. Каждый, кто приезжает в нашу страну, должен уважать наше государство — учить язык и принимать существующие здесь правила», — заявила омбудсмен.
По словам Палковой, жители Латвии не обязаны менять свой образ жизни ради приезжих. «Латвийцам не нужно подстраиваться. Все, кто приезжает, должны уважать и учитывать наши правила», — подчеркнула она.
В ходе разговора затронули и тему роста числа мусульман в Латвии. Палкову спросили, как реагировать, если исламские общины начнут требовать строительства мечетей. Омбудсмен ответила, что подобные вопросы должны решаться в рамках действующего законодательства. «Есть определенный порядок, по которому разрешается или не разрешается строительство. Пока такой проблемы нет, мы живем и никоим образом не подстраиваемся под ситуацию», — сказала она.
При этом Палкова отметила, что Латвия должна уважать людей другой культуры и вероисповедания. «У каждого есть право верить и исповедовать свою религию — у себя дома, но ни в коем случае нельзя менять государственную систему на уровне страны», — заявила омбудсмен. Она добавила, что уважение к другим культурам возможно до тех пор, пока это не угрожает безопасности государства. «Мы уважаем, пока наша безопасность не находится под угрозой. Но не подстраиваемся», — резюмировала Палкова.