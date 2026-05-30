Фестиваль розового супа 2026
В Вильнюсе прошел крупнейший на сегодняшний день Фестиваль розового супа: для приготовления заготовили 3,3 тонны кефира.
ФОТО: в Вильнюсе наряжаются в свеклу и спускаются с розовой горки - что происходит на Фестивале розового супа
В эти выходные Вильнюс окрасился в розовые тона: в городе уже в четвертый раз проходит Vilnius Pink Soup Fest — фестиваль в честь литовского холодного свекольного супа шалтибарщяй. Впервые мероприятие длится три дня, и, по оценкам организаторов Go Vilnius, за эти выходные будет использовано не менее 3,3 тонны кефира.
В программу этого года вошли самые масштабные на сегодняшний день синхронные обеды «Розовая пауза», международные интерпретации супа, Парад розового супа на реке Нерис, огромная розовая горка длиной 50 метров и высотой 13 метров, а также тематические инсталляции в общественных местах.
«Больше всего в фестивале нас вдохновляет то, что каждый год он приобретает все новые формы. Сегодня одна из главных новинок — Парад розового супа на реке Нерис, но не менее впечатляет и креативность самих участников. Международные гости, которые приезжают в изысканных костюмах, продолжают нас удивлять, как и местные партнеры, которые экспериментируют и превращают шалтибарщяй в самые разные версии — от розовых бургеров и свекольной лапши удон до десертов и коктейлей на основе кефира», — рассказала руководитель по коммуникации Вильнюсского агентства развития туризма и предпринимательства Go Vilnius Эгле Гирджияускайте.
Все выходные гости Вильнюса смогут попробовать международные интерпретации классического холодного супа и надеть любимый костюм, вдохновленный розовым супом. Фестиваль проходит в 355 местах Вильнюса, где доступны блюда, активности и мероприятия, посвященные теме шалтибарщяй.
Для фестиваля заготовили 3,3 тонны кефира
Перед фестивалем участвующим торговцам доставили 3,3 тонны кефира, который будет использован для приготовления фестивального супа. Ожидается, что за выходные жители и гости города съедят тысячи порций холодного супа.
Во время «Розовой паузы» на железнодорожном вокзале уже раздали 400 бесплатных порций, а перед субботним Розовым парадом к ним добавилась еще 1000 порций.
«Совершенно абсурдно позитивное мероприятие»
Энтузиасты, среди которых есть и участники из Латвии, в субботу вечером будут соревноваться за лучший розовый костюм. Одни переоделись в яйца и свеклу, другие выбрали более творческий подход и превратились в розовый суп в разных образах.
Конкурс костюмов стал неотъемлемой частью фестиваля розового супа. Конор из Великобритании рассказал, что впервые увидел Фестиваль розового супа в интернете и подумал, что это «совершенно абсурдно позитивное мероприятие». Ему сразу стало ясно, что для парада нужно подготовить костюм розового рыцаря: вместо меча он несет ложку, а щит украсил яйцами, укропом и картофелем.