ФОТО: в Вильнюсе наряжаются в свеклу и спускаются с розовой горки - что происходит на Фестивале розового супа

«Больше всего в фестивале нас вдохновляет то, что каждый год он приобретает все новые формы. Сегодня одна из главных новинок — Парад розового супа на реке Нерис, но не менее впечатляет и креативность самих участников. Международные гости, которые приезжают в изысканных костюмах, продолжают нас удивлять, как и местные партнеры, которые экспериментируют и превращают шалтибарщяй в самые разные версии — от розовых бургеров и свекольной лапши удон до десертов и коктейлей на основе кефира», — рассказала руководитель по коммуникации Вильнюсского агентства развития туризма и предпринимательства Go Vilnius Эгле Гирджияускайте.