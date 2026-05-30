Трагедия на Денали: спасатели добрались до латвийских альпинистов, тела погибших остаются в горах
После трагедии на Денали спасатели смогли добраться до трех латвийских альпинистов, оставшихся на горе после гибели участников экспедиции. Один пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно, а тела трех погибших пока остаются в горах — добраться до места мешают погода, рельеф и сложные условия на высоте.
Врачи не опасаются за жизнь Мартиньша Билзенса, пострадавшего во время экспедиции в Северной Америке. Об этом в субботу на своем сайте пишет Латвийский союз альпинистов (LAS), ссылаясь на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.
Альпинистов Валдиса Пуриньша, Эдгара Маджулиса и Гунтиса Свариньша достигли спасатели. «У двоих обморожения, нужно продолжать отдыхать, согреваться и есть, есть надежда, что руки восстановят подвижность», — пишет LAS.
Как агентству LETA сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, от латвийского консула получена информация, что трое участников экспедиции спустились с горы, а состояние пострадавшего стабильно. В министерстве также указывают, что страховщики находятся на связи с американской стороной, чтобы организовать перевозку погибших на родину, когда это станет возможным.
Согласно информации Службы национальных парков США, после оказания помощи в спасательных работах на большой высоте трое альпинистов, которые не сорвались вниз, стали чувствовать себя хуже. В пятницу потребовалась их эвакуация с горы. Авиационные бригады Службы национальных парков провели три отдельные эвакуации: каждого альпиниста в спасательной корзине доставили в лагерь на высоте 14 200 футов. После этого их воздушным транспортом перевезли в базовый лагерь Кахилтна, где их осмотрели медики, а затем передали для дальнейшей транспортировки воздушным такси.
Трое погибших альпинистов все еще находятся на горе. Погодные условия, рельеф и обстановка в горах по-прежнему влияют на планирование оперативных действий и доступ к месту происшествия, говорится в сообщении Службы национальных парков США.
Служба также сообщает, что связалась с близкими пострадавших альпинистов.
Otkrito.lv вчера сообщал, что при падении с высочайшей горы Северной Америки Денали погибли трое альпинистов из Латвии. Погибли альпинисты Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.
Пучека работала в TV3 Latvija исполнительным продюсером, а также занималась созданием подкастов. Олте была стоматологом и руководила стоматологической практикой Dr. Oltes zobārstniecība в Сигулде и Вангажи. Кунигс-Салакс работал в польской агрохимической компании Innvigo, следует из публично доступной информации.
В результате несчастного случая пострадал также Билзенс. Его эвакуировали и передали под наблюдение американских медиков. Остальные участники экспедиции — Пуриньш, Маджулис и Свариньш — после происшествия сначала оставались в лагере, чтобы с помощью спасателей начать безопасный спуск вниз.
Согласно информации Службы национальных парков США, несчастный случай произошел на участке восхождения между верхним промежуточным лагерем High Camp и перевалом Денали — Denali Pass. Падение началось в районе, близком к перевалу Денали, примерно на высоте 18 200 футов, или 5545 метров.
Информация, опубликованная на сайте службы в четверг, 28 мая, указывает, что в первом инциденте двух альпинистов эвакуировали с горы примерно в 23.00 по местному времени. В субботу служба уточнила, что это был отдельный инцидент.
Около полуночи рейнджеры Национального парка получили второе сообщение: четыре альпиниста из команды из семи человек сорвались в районе перевала Денали. Трое альпинистов вернулись в верхний промежуточный лагерь High Camp после того, как помогали своим сорвавшимся товарищам по команде.
Команда экспедиции ранее сообщала агентству LETA, что высокогорная экспедиция латвийских альпинистов была запланирована с 10 мая по 11 июня. Ее целью было достижение высочайшей вершины Северной Америки — Денали высотой 6190 метров.
Денали — настолько высокая гора, расположенная ближе всего к полярному кругу. Альпинисты ранее подчеркивали, что в этой экспедиции речь идет не столько о высоте, сколько о холоде. Ожидались морозы до минус 30 градусов, штормы и более трех недель жизни в палатке на снегу, с рюкзаком весом 25 килограммов и санями весом 25 килограммов на старте.
Участник экспедиции Пуриньш в Facebook делился фотографиями, видео и впечатлениями во время экспедиции. Например, 24 мая он писал, что «с удовольствием сейчас сидел бы на теплом камне на Калтенском взморье и смотрел на лебедей, но вместо этого уже 11-й день вижу только снег, лед и обветренные солнцем и ветром лица». В тот же день он публиковал снимки из экспедиции и писал: «Денали, Аляска, холодно».
Пуриньш также делился опытом на Facebook-странице горного сообщества Kalnu saule. В одной из записей он писал, что 24 мая все же не удалось выполнить задуманное и перенести весь груз, закопанный на высоте 4900 метров, к четвертому лагерю на высоте 5200 метров.
В той же записи он отмечал, что после борьбы с ветром 24 мая и десяти часов восхождения было принято решение взять еще один день отдыха. «О погоде смиренно промолчу. Нам понадобится много сил, воли и немного удачи, чтобы весь этот пазл сложился в правильную комбинацию. Если завтра выйдем с палатками к четвертому лагерю, то следующие новости будут только в пятницу или субботу, 30 мая», — писал он.
Альпинисты ранее сообщали, что Пуриньш, Маджулис и погибшая Пучека участвовали в двух предыдущих клубных экспедициях LAS, достигнув вершин Авиценна высотой 7134 метра, Озоди высотой 7105 метров и Сомони высотой 7495 метров. Они также совершили первовосхождение на почти 6000-метровую вершину в долине Минджар на Памире и накопили опыт в высокогорных условиях.
Также отмечалось, что остальные участники экспедиции — погибшие Олте и Кунигс-Салакс, а также Билзенс, Зеймулис и Свариньш — тоже имели необходимый высокогорный опыт.
Вершина Денали находится всего в 390 километрах от полярного круга. Маршрут начинается на высоте 2200 метров на леднике Кахилтна, куда можно попасть только на самолетах, которые садятся прямо на лед. После снежных бурь все находящиеся в базовом лагере участвуют в утрамбовке снега, чтобы самолеты могли безопасно садиться и взлетать, ранее объясняли альпинисты.
Экспедиции предстояло преодолеть почти 4000 метров высоты, пройдя в общей сложности около 100 километров. Почти все участки маршрута нужно проходить по несколько раз, перенося снаряжение и еду на 25 дней.
Команда прибыла в базовый лагерь 14 мая. Во время экспедиции планировалось снять фильм.