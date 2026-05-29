В Северной Америке трагически погибли трое альпинистов из Латвии
В Северной Америке в результате падения со склона Денали погибли трое альпинистов из Латвии — Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс, сообщает LTV.
В результате несчастного случая также пострадал Мартиньш Билзенс, который был эвакуирован с места происшествия в критическом состоянии и сейчас находится под наблюдением американских медиков. Остальные участники экспедиции — Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш — после инцидента остались в лагере, чтобы с помощью спасателей начать безопасный спуск вниз.
Согласно информации, предоставленной Службой национальных парков США, несчастный случай произошел на участке подъема между верхним штурмовым лагерем («High Camp») и перевалом Денали («Denali Pass»). Падение началось в месте, расположенном недалеко от перевала Денали, на высоте около 18 200 футов или примерно 5545 метров.
Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Инесе Пучека были опытными альпинистами, которые ранее уже принимали участие в нескольких латвийских альпинистских экспедициях, в том числе на Памире, где они покоряли вершины высотой более 7000 метров и совершили первое в истории восхождение на гору высотой почти 6000 метров в долине Минджара. Остальные члены команды — Вия Олте, Ренарс Кунигс-Салакс, Мартиньш Билзенс, Андрис Зеймулис и Гунтис Свариньш — также обладали значительным опытом высокогорных восхождений.
Стоит отметить, что портал Radio1.lv еще 12 мая сообщал о том, что латвийская команда альпинистов отправилась в масштабную экспедицию на Аляску, чтобы попытаться покорить высочайшую вершину Северной Америки — Денали (6190 метров). Экспедиция должна была проходить с 10 мая по 11 июня.
Несмотря на то, что Денали не возглавляет список самых высоких гор планеты, многие альпинисты подчеркивают, что главным вызовом здесь является не высота, а экстремальные погодные условия. Гора расположена всего в 390 километрах от Полярного круга, и во время восхождения приходится считаться с температурами до минус 30 градусов, сильными бурями и перспективой провести более трех недель в палатках на снегу.
Otkrito.lv выражает глубочайшие соболезнования близким Инесе Пучеки, Вии Олте и Ренарса Кунигса-Салакса.