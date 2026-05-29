В Северной Америке трагически погибли трое альпинистов из Латвии

Несмотря на то, что Денали не возглавляет список самых высоких гор планеты, многие альпинисты подчеркивают, что главным вызовом здесь является не высота, а экстремальные погодные условия. Гора расположена всего в 390 километрах от Полярного круга, и во время восхождения приходится считаться с температурами до минус 30 градусов, сильными бурями и перспективой провести более трех недель в палатках на снегу.