Почему неактуальные объявления нужно обязательно удалить из интернета

Это важно не только в случаях, когда данные опубликовал кто-то другой. Человек сам может годами хранить в интернете информацию, которую уже не хотел бы показывать посторонним. Номер телефона, имя, фото квартиры или старый адрес — это тоже персональные данные, если по ним можно идентифицировать человека. Инспекция данных указывает, что у человека есть право требовать удаления данных в случаях, предусмотренных Общим регламентом о защите данных.