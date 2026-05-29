Почему неактуальные объявления нужно обязательно удалить из интернета
Старое объявление о продаже телефона, мебели или автомобиля кажется безобидным: вещь давно продана, звонков уже нет, страница забыта. Но если объявление осталось в интернете, оно может продолжать работать против владельца.
В нем часто остаются имя, номер телефона, район проживания, фотографии квартиры, машины, подъезда, двора или других деталей, по которым человека можно узнать.
Именно такие данные могут использовать мошенники. Они собирают информацию из открытых источников, чтобы звонок или сообщение выглядели убедительнее: называют человека по имени, ссылаются на старую продажу, предлагают «оформить доставку», «подтвердить оплату», «получить деньги за товар» или перейти по ссылке. Чем больше старых следов оставлено в сети, тем проще создать правдоподобную схему.
В Латвии люди регулярно сталкиваются с мошенническими звонками, SMS и ссылками. CERT.LV принимает сообщения об инцидентах, а также отдельно указывает номер для пересылки мошеннических SMS и телефонных номеров: +371 23230444. Это показывает, что проблема не ограничивается одним видом обмана — мошенники используют разные каналы связи.
Особенно рискованны объявления, где указан личный номер телефона и много бытовых деталей. Например, человек продавал детскую коляску, велосипед или мебель, а в тексте оставил район, адрес самовывоза, имя, удобное время для звонка и фотографии из квартиры. Через несколько месяцев такая информация все еще может быть доступна в поиске или на площадке объявлений.
Что стоит удалить первым делом? Старые объявления, где товар уже продан, но публикация осталась открытой. Если удалить нельзя, нужно хотя бы убрать личные данные: номер телефона, адрес, имя и фотографии, на которых видны документы, номера машин, банковские карты, ключи, таблички с адресом, окна с узнаваемым видом или другие детали.
Отдельно стоит проверить объявления о продаже автомобиля. На фото часто остаются номерные знаки, вид гаража, двор, документы в салоне или даже навигация с адресами. Если машина давно продана, такое объявление лучше удалить полностью. Если оно нужно для истории продажи, фотографии стоит заменить или скрыть чувствительные детали.
Еще одна проблема — старые объявления о сдаче жилья или продаже вещей из квартиры. По таким публикациям можно понять, где человек живет, когда он бывает дома, какие вещи у него есть и как с ним связаться. Для обычного покупателя это лишняя информация, а для мошенника — готовый набор зацепок.
Государственная инспекция данных Латвии разъясняет, что человек имеет право просить удалить свои персональные данные из публичной среды. Сначала можно обратиться к автору публикации или владельцу профиля, затем — к администратору платформы, а если вопрос не решается, в Инспекцию данных с доказательствами: ссылками, скриншотами и перепиской.
Это важно не только в случаях, когда данные опубликовал кто-то другой. Человек сам может годами хранить в интернете информацию, которую уже не хотел бы показывать посторонним. Номер телефона, имя, фото квартиры или старый адрес — это тоже персональные данные, если по ним можно идентифицировать человека. Инспекция данных указывает, что у человека есть право требовать удаления данных в случаях, предусмотренных Общим регламентом о защите данных.
Есть и практический признак опасности: если после старого объявления вам внезапно пишет «покупатель» и предлагает оформить доставку через ссылку, получить оплату на карту, подтвердить данные банка или ввести Smart-ID, это почти наверняка попытка обмана. Настоящий покупатель может договориться о встрече, оплате и доставке без доступа к вашему интернет-банку.
Если человек уже перешел по подозрительной ссылке или ввел данные карты, нужно как можно быстрее связаться с банком, заблокировать карту или доступ, сохранить переписку и обратиться в полицию. Государственная полиция указывает, что в случае преступления или серьезной угрозы нужно звонить 112, а заявление можно подать и письменно.