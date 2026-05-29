Кулбергс обещает говорить с обществом иначе: получится ли у нового премьера изменить политический стиль?
Желание руководить правительством иначе, говорить с обществом понятным языком и уменьшить разрыв между коалицией и оппозицией — такие обещания озвучил новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Однако до выборов в Сейм остается около четырех месяцев, поэтому вопрос в том, насколько эти намерения вообще можно успеть реализовать и не останутся ли они только предвыборной риторикой.
Новому правительству предстоит работать в непростых условиях. С одной стороны, времени до выборов мало, с другой — откладывать решения тоже невозможно. В повестке остаются вопросы безопасности, управления государством, образования, миграции и других сфер, где общество давно ждет конкретных действий. При этом все решения будут приниматься уже на фоне предвыборной борьбы: партии будут думать не только о работе правительства, но и о собственных позициях перед избирателями, сообщает LSM.lv.
Андрис Кулбергс заявил, что хочет изменить стиль управления. По его словам, политикам нужно меньше откладывать трудные решения и честнее объяснять обществу, зачем они принимаются. Он считает, что люди способны понять даже непопулярные шаги, если власти говорят с ними прямо, без общих фраз и попыток скрыть проблему за бюрократическим языком.
Еще одно обещание нового премьера — изменить политическую культуру. Кулбергс признавал, что, придя в политику, столкнулся с традициями и методами работы, которые ему не кажутся приемлемыми. Поэтому он говорит о необходимости повысить стандарты ответственности, этики и открытости в политике.
Отдельно Кулбергс критикует жесткое разделение между коалицией и оппозицией. По его мнению, неправильно, когда предложения отклоняют только потому, что они исходят от оппозиции, а позже похожие идеи продвигает уже сама коалиция. Новый премьер заявил, что будет открыт к конструктивным предложениям независимо от того, кто их подает.
Политолог Лелде Метла-Розентале оценивает эти намерения осторожно оптимистично. По ее словам, Кулбергс действительно может повлиять на стиль коммуникации правительства и сделать его понятнее для общества. Это особенно важно, потому что в латвийской политике часто используется сложный, бюрократический язык, из-за которого людям трудно понять, что именно делает власть и почему.
Однако политолог подчеркивает: полностью изменить правила политики Кулбергс не сможет. Коалиционные партнеры остаются не только союзниками, но и конкурентами, особенно перед выборами. Оппозиция также не может просто «раствориться» в сотрудничестве с властью, потому что в демократии у нее есть важная контрольная функция.
Поэтому реальные перемены возможны прежде всего в тоне и стиле работы: более ясная коммуникация, уважительное отношение к предложениям оппозиции, меньше политической игры вокруг авторства идей. Но для этого одних заявлений мало — новая манера управления должна проявляться каждый день, в конкретных решениях и действиях.
Президент Эдгар Ринкевич, поручивший Кулбергсу формирование правительства после отставки Эвики Силини, ранее отметил, что новый премьер смог справиться с задачей в необычно короткий срок — менее чем за две недели. По словам президента, это показало его работоспособность, энергию, способность учиться и искать компромиссы.
Но теперь эти качества понадобятся уже не для формирования правительства, а для его ежедневной работы. Впереди — несколько месяцев до выборов, коалиция из четырех партий и необходимость принимать решения в период, когда политическая конкуренция будет только усиливаться. Именно поэтому главный вопрос теперь не в том, что Кулбергс пообещал, а в том, сможет ли он подтвердить эти обещания реальными действиями.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс. Соответственно, с этого момента прекратились полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство»). Новое правительство приступило к работе с акцентом на безопасность, здравоохранение, образование, пересмотр бюджетных расходов и сокращение бюрократии. Министры уже обозначили ключевые направления, которыми намерены заняться в ближайшие месяцы.