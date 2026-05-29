Ринкевич о новом правительстве: впереди споры, давление и вызовы
Новое правительство Андриса Кулбергса стартует в условиях предвыборной турбулентности, и президент Ринкевич предупреждает — впереди споры, сложные решения и усиленное внимание к безопасности страны.
Принятие решений в коалиции из четырех партий под руководством нового премьера Андриса Кулбергса ("Объединенный список") в предвыборный период будет непростым, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении. Он не исключил, что в работе правительства будет много дискуссий и споров.
Объясняя выбор кандидатуры на пост премьера, Ринкевич отметил, что ему показалось важным доверить ответственность за правительство оппозиционной партии, а в Кулбергсе он видит такие черты, как энергичность и работоспособность.
Ринкевич воздержался от оценки того, что представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) остался во главе Министерства земледелия, хотя "дело лесопромышленников" началось во время руководства министерством этой партией. По мнению президента, оценку политической ответственности СЗК по этому делу дадут избиратели, а правовую - следователи.
Президент отметил, что новому правительству предстоит много работы в сфере безопасности, в то же время он не думает, что решения будут достигаться быстро.
Ринкевич подчеркнул, что Латвия всегда должна быть готова к провокациям, угрозам и актам саботажа со стороны России, однако в настоящее время ничто не указывает на то, что Россия готовит полномасштабное вторжение в еще какую-либо страну.