Объявлено желтое предупреждение - ночью в Курземе ожидаются заморозки

В предпоследний день мая в Латгале и на востоке Видземе ожидается преимущественно облачная погода, в остальной части страны - солнечная. На востоке страны местами пройдет небольшой дождь. При слабом или умеренном северном, северо-западном ветре максимальная температура воздуха в субботу составит от +11 градусов на востоке Латгале до +21, +22 градусов местами в Земгале и в центральной части Курземе.