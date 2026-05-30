Сборная Латвии U-18 отказалась играть против Беларуси на чемпионате мира по хоккею

В четверг Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о возвращении мужской сборной Беларуси U-18 в элитный дивизион в следующем сезоне, где будут выступать и латвийские хоккеисты. Пока команды не попали в одну группу, однако не исключено, что они могут встретиться в плей-офф или переходных матчах.