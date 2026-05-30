Сборная Латвии U-18 отказалась играть против Беларуси на чемпионате мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею среди юношей до 18 лет намерена принять участие в чемпионате мира следующего года, однако не будет играть против сборной Беларуси, подтвердил Латвийскому телевидению (LTV) генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LHF) Робертс Плявейс.
В четверг Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о возвращении мужской сборной Беларуси U-18 в элитный дивизион в следующем сезоне, где будут выступать и латвийские хоккеисты. Пока команды не попали в одну группу, однако не исключено, что они могут встретиться в плей-офф или переходных матчах.
Как цитирует Плявейса LTV, Латвийская федерация хоккея последовательно выступала против возвращения белорусских сборных на международные соревнования, однако Совет IIHF, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, принял решение вернуть сборную Беларуси U-18 в элитный дивизион.
«LHF планирует участие в турнире, однако не планирует проводить матчи против сборной Беларуси», — заявил Плявейс.
Беларусь также будет представлена в женских чемпионатах мира среди взрослых и в категории U-18. Эти команды будут выступать в самых низших дивизионах, где сборные Латвии не играют.
В следующем году в турнире третьего дивизиона чемпионата мира среди девушек U-18 должна была участвовать и сборная Литвы, однако после возвращения Беларуси в международные соревнования было принято решение, что литовские хоккеистки в турнире выступать не будут.
