Для четырех знаков зодиака июнь станет лучшим месяцем в году
Некоторые месяцы оказываются более благоприятными для одних знаков зодиака, чем для других, но рано или поздно каждый получает свою порцию планетарной удачи. Посмотрим, кому больше всего повезет в июне.
Рак
Юпитер — планета удачи и изобилия — продолжает движение по вашему знаку до 30 июня. Венера также находится в Раке до 13 июня, поэтому первую половину месяца два самых благоприятных небесных тела будут поддерживать именно вас, пишет YourTango.
Когда Венера проходит через наш собственный знак, мы обычно выглядим и чувствуем себя лучше, привлекаем внимание окружающих и легче добиваемся желаемого. После 13 июня Венера перейдет в Льва и останется там до конца месяца. Для Рака Лев связан со вторым домом — сферой денег и самооценки, поэтому обе эти области получат мощный импульс.
30 июня Юпитер тоже перейдет в Льва. Хотя он покинет ваш знак, он окажется во втором доме финансов. Поскольку Юпитер символизирует расширение и рост, это обещает позитивные перемены в денежных вопросах и возможность увеличить доходы. Кроме того, Лев связан с пятым домом романтики, поэтому и личная жизнь может стать более яркой и интересной.
Меркурий входит в Рак уже 1 июня, поэтому коммуникация станет особенно важной. Вам захочется чаще общаться, узнавать новое и задавать вопросы. Одновременное присутствие трех планет в вашем знаке означает, что внимание Вселенной будет приковано именно к вам.
В течение месяца Марс движется по Тельцу — очень гармоничному для вас знаку. Он проходит через ваш одиннадцатый дом друзей и коллективов, поэтому ожидайте активного общения и новых знакомств. В июне вы можете установить несколько очень полезных контактов.
С 21 июня по 22 июля Солнце находится в вашем знаке, помогая чувствовать себя увереннее и комфортнее. Кроме того, начинается ваш сезон дней рождения. С днем рождения, Раки! Все это делает июнь месяцем изобилия, возможностей и приятных событий.
Лев
Лев, 30 июня Юпитер входит в ваш знак и останется там до июля 2027 года, обеспечивая почти 13 месяцев удачи в первом доме личности.
Такой транзит происходит лишь раз в 12 лет, и обычно он сопровождается серьезными переменами. Юпитер приносит рост, надежду и новые возможности. Его пребывание в вашем знаке часто связано с повышением уровня счастья, успеха и уверенности в себе.
С 13 июня Венера также входит в Лев. К середине месяца две самые благоприятные планеты окажутся в вашем первом доме. Такое сочетание нередко называют магическим. Венера помогает выглядеть привлекательнее, чувствовать себя увереннее и буквально притягивать людей.
До 21 июня Солнце в Близнецах проходит через ваш одиннадцатый дом надежд, друзей и единомышленников. Это делает жизнь более активной и социальной. В этот период полезно встречаться с друзьями и расширять круг общения — новые знакомства могут оказаться весьма значимыми.
28 июня Марс тоже входит в ваш одиннадцатый дом. Марс приносит энергию и действие, поэтому месяц обещает быть насыщенным как в работе, так и в развлечениях. Главное — не забывать о собственном здоровье и отдыхе.
Полнолуние 30 июня произойдет в вашем пятом доме удовольствий, творчества, романтики и развлечений. Это прекрасное завершение удачного месяца. Время, проведенное с друзьями, любимым человеком или просто в приятной компании, должно оставить самые теплые впечатления.
Близнецы
В июне Юпитер продолжает движение через ваш второй дом денег вплоть до последнего дня месяца.
Очень важно использовать этот период максимально эффективно, потому что Юпитер вернется в эту область лишь через 12 лет. Возможно, вы уже успели почувствовать финансовую поддержку этой планеты, но июнь способен принести настоящий приток изобилия.
До 13 июня рядом с Юпитером находится Венера — еще одна планета, связанная с финансами. Два самых благоприятных небесных тела оказываются во втором доме денег. Если вы давно думали попросить повышение зарплаты или воспользоваться привлекательной возможностью, сейчас для этого подходящий момент. Поскольку второй дом также отвечает за самооценку, Венера и Юпитер помогут почувствовать себя увереннее.
30 июня Юпитер перейдет в Лев и останется там почти на 13 месяцев. Для Близнецов это третий дом общения, поездок и обучения. Новые идеи будут играть важную роль и могут привести к значительным переменам. Стоит внимательно относиться к тому, что вызывает у вас интерес.
Венера входит в Лев 13 июня и тоже остается там до конца месяца, вновь объединяясь с Юпитером, но уже в третьем доме. У вас может появиться желание отправиться в путешествие, чаще общаться или расширить круг знакомств. В любом случае это очень позитивное сочетание.
До 21 июня Солнце находится в вашем знаке. С днем рождения, Близнецы! В этот период вы будете чувствовать себя энергичнее и увереннее. Солнце всегда привлекает внимание к той сфере, через которую проходит, поэтому весь июнь окажется для вас временем повышенного внимания со стороны окружающих.
Новолуние 14 июня произойдет в Близнецах и станет вашим личным «новым стартом» на предстоящий год. Обычно такая луна приносит ощущение обновления и новых возможностей.
30 июня Полнолуние произойдет в Стрельце, вашем седьмом доме партнерства. Вы, вероятно, будете проводить больше времени с важными для вас людьми — как в деловой, так и в романтической сфере. Этот месяц обещает стать для Близнецов по-настоящему великолепным.
Водолей
С началом июня удачливый Юпитер проходит через ваш шестой дом работы, повышая вашу эффективность и привлекая благоприятные возможности. Если вы ищете новую работу или хотите изменить что-то в профессиональной сфере, сейчас для этого очень подходящее время.
До 13 июня рядом с Юпитером в Раке находится Венера, поэтому две самые благоприятные планеты месяца оказываются в вашем шестом доме работы. Сейчас стоит обратить внимание на новые карьерные возможности или набраться смелости попросить о повышении зарплаты.
13 июня Венера переходит в Льва и остается там до конца месяца. В этом знаке она будет проходить через ваш седьмой дом партнерства. Это может сделать вас особенно привлекательными для окружающих, а если вы одиноки — помочь встретить особенного человека. Венера во Льве обычно приносит больше романтики и удовольствия, поскольку Лев связан с пятым домом любви.
30 июня Юпитер также входит в Льва и соединяется с Венерой в вашем седьмом доме. Таким образом, две самые оптимистичные и расширяющие возможности планеты оказываются в секторе партнерских отношений. Это благоприятно для любых союзов, однако чаще всего такой транзит связан с романтическими отношениями и даже браком.
Если вы одиноки и надеетесь встретить близкого человека, вероятность этого становится особенно высокой. Впрочем, пользу могут принести любые виды сотрудничества — как личного, так и делового.
Новолуние в Близнецах 14 июня произойдет в вашем пятом доме удовольствий, любви и романтики. Близнецы считаются очень совместимым для вас знаком, поэтому это прекрасное время для общения с дорогими людьми или потенциальным романтическим партнером. Если вы свободны, можете познакомиться с человеком, который покажется вам очень интересным.
Через две недели, 30 июня, наступит Полнолуние в вашем одиннадцатом доме друзей и желаний. Этот период будет особенно благоприятен для общения, встреч, новых знакомств и расширения круга полезных контактов.
Все это делает июнь 2026 года отличным месяцем для Водолеев, наполненным возможностями, приятными событиями и удачными совпадениями.