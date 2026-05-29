В латвийских городах началось массовое повышение тарифов на отопление

«В настоящее время изменения тарифов на теплоэнергию во многом зависят от ситуации на рынках энергоресурсов. Мы видим, что цены как на природный газ, так и на щепу по-прежнему остаются нестабильными. Это определяется геополитической ситуацией и уровнем заполненности газовых хранилищ Европы. Активный отопительный сезон завершился, потребление теплоэнергии домохозяйствами существенно сократилось, поэтому сейчас счета за отопление сравнительно невысоки. Вместе с тем важное значение имеет то, насколько выгодные договоры на закупку топлива смогут заключить предприятия, поскольку это напрямую повлияет на стоимость отопления в следующем отопительном сезоне», — заявили в SPRK.