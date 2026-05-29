В латвийских городах началось массовое повышение тарифов на отопление
Комиссия по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) утвердила на июнь повышение тарифов на теплоэнергию для шести предприятий, а снижение — для одного.
«В настоящее время изменения тарифов на теплоэнергию во многом зависят от ситуации на рынках энергоресурсов. Мы видим, что цены как на природный газ, так и на щепу по-прежнему остаются нестабильными. Это определяется геополитической ситуацией и уровнем заполненности газовых хранилищ Европы. Активный отопительный сезон завершился, потребление теплоэнергии домохозяйствами существенно сократилось, поэтому сейчас счета за отопление сравнительно невысоки. Вместе с тем важное значение имеет то, насколько выгодные договоры на закупку топлива смогут заключить предприятия, поскольку это напрямую повлияет на стоимость отопления в следующем отопительном сезоне», — заявили в SPRK.
С 1 июня 2026 года более высокие тарифы на теплоэнергию утверждены для Alūksnes enerģija в Алуксне, Малупе и Яунлайцене — 71,37 евро/МВт·ч, Brocēnu enerģija в Броцени — 101,93 евро/МВт·ч, Daugavpils siltumtīkli в Даугавпилсе — 71,38 евро/МВт·ч, Gren Jelgava в Елгаве — 70,50 евро/МВт·ч, Saldus komunālserviss в Салдусе, Эзере, Пампали и Намики — 91,57 евро/МВт·ч, а также Ventspils siltums в Вентспилсе — 73,76 евро/МВт·ч.
С 1 июня 2026 года более низкий тариф на теплоэнергию утвержден для Jūrmalas siltums в Юрмале — 84,92 евро/МВт·ч.
По состоянию на 28 мая 2026 года на рассмотрении SPRK находятся 19 полных проектов тарифов на теплоснабжение и семь проектов тарифов, самостоятельно определенных предприятиями. Комиссия еженедельно получает на оценку новые тарифы на теплоэнергию, причем у некоторых предприятий тариф меняется несколько раз в год.
В настоящее время в Латвии работают 59 предприятий, оказывающих регулируемые услуги теплоснабжения. Регулирование тарифов обязательно, если общий объем поставляемой теплоэнергии превышает 5000 МВт·ч в год.
