Жителей Юрмалы предупредили о резком росте тарифов на утилизацию мусора
С 1 июля 2026 года в городе государственного значения Юрмала вступят в силу изменения в плате за вывоз несортированных бытовых и биоразлагаемых отходов, поскольку тариф на утилизацию отходов на полигоне увеличится на 82%.
Как сообщает предприятие CleanR Grupa, изменения связаны с утверждением нового тарифа на утилизацию несортированных бытовых отходов, который применяет предприятие Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība PIEJŪRA. С 1 июля новый тариф полигона составит 175,71 евро за тонну без НДС. Расходы на полигон являются одной из наиболее существенных составляющих общей платы за утилизацию отходов, поэтому рост тарифа повлияет и на стоимость вывоза несортированных бытовых и биоразлагаемых отходов в Юрмале.
Плата за услуги, оказанные в июле, будет рассчитана по новому тарифу и отражена в счетах, которые клиенты получат в начале августа 2026 года.
Насколько вырастут счета?
Точный размер платежа будет зависеть от фактически переданного объема отходов, однако предварительные расчеты показывают, что стоимость утилизации одного килограмма несортированных бытовых или биоразлагаемых отходов в среднем может увеличиться примерно на 10 центов. Если предположить, что домохозяйство ежемесячно передает на вывоз около 100 килограммов (0,1 тонны) отходов, то общая плата за вывоз несортированных бытовых или биоразлагаемых отходов может вырасти примерно на 29%.
Например, за вывоз и обработку 100 килограммов несортированных бытовых отходов сейчас взимается 33,30 евро, а с 1 июля сумма может увеличиться до 42,88 евро. Это означает рост расходов примерно на 9,58 евро в месяц.
В свою очередь, за вывоз и обработку 100 килограммов биоразлагаемых отходов сейчас взимается 19,98 евро, а с 1 июля стоимость вырастет примерно до 25,73 евро, что означает увеличение платежа примерно на 5,75 евро в месяц.
Можно ли снизить расходы?
"В Юрмале плата за вывоз отходов рассчитывается в зависимости от их веса, поэтому сортировка является практическим способом уменьшить счета. Чем меньше объем несортированного мусора, тем ниже расходы", - сообщает CleanR Grupa.
Компания CleanR бесплатно вывозит раздельно собранные отходы — легкую упаковку и стекло, а утилизация отсортированных биоразлагаемых отходов обходится на 40% дешевле, чем несортированных бытовых отходов.
Кроме того, вес несортированного мусора можно сократить, отдельно сдавая текстиль, электронику и электротехнику, опасные отходы, а также другие пригодные для сортировки материалы на площадках и в пунктах приема отходов.