Температура воды в местах для купания не превышает 17 градусов.
Сегодня 16:19
Готовы искупаться? Какова в данный момент температура в реках Латвии
Вода в латвийских реках и озёрах стремительно теплеет: местами уже до +17, но море остается бодряще холодным.
В Лиелупе и Венте вода прогрелась до 15-17 градусов, в Айвиексте и Даугаве - до 15 градусов, в Гауе - до 13-15 градусов.
Температура воды в море составляет от 10 до 14 градусов.
Как отмечают метеорологи, в реках в основном продолжается период маловодья, и уровень воды незначительно колеблется.
Напоминаем, что комфортная температура для купания в открытых водоемах (море, река, озеро) составляет +22°C...+25. Температура ниже +18 подходит только для закаленных людей и коротких окунаний, поскольку есть риск судорог.