Меган Маркл поставила мужу ультиматум, который может обострить драму в королевской семье
Похоже, напряжение в отношениях герцогини Сассекской и принца Гарри достигло нового уровня - по данным инсайдеров, Меган Маркл категорически отказалась ехать с мужем в Великобританию и поставила ему жесткий ультиматум.
Утверждается, что Меган Маркл заявила Гарри — она не поедет с ним, если этим летом он отправится в Балморал, чтобы провести время с Королем Карлом III. Считается, что несколько недель назад между герцогом и герцогиней Сассекскими произошла ссора из-за поездки в Великобританию, во время которой Меган сказала мужу: «Я не поеду». Об этом сообщил некий источник, который рассказал изданию Heat, что ссора пары произошла в начале этого месяца, перед тем как Меган отправилась в Женеву для участия в одном из мероприятий.
Источник утверждает: «Ситуация обострилась всего за несколько часов до вылета Меган в Женеву, и после этого она какое-то время не разговаривала с Гарри. Пока Меган была в отъезде, ее мать Дория Рэгланд находилась у них дома, поэтому Меган связывалась с ней по видеозвонкам, чтобы поговорить с детьми».
«Конфликт Меган с Гарри был серьезным, и она не собирается уступать. Она сказала Гарри, чтобы он ехал в Великобританию без нее, потому что сама ни при каких обстоятельствах не присоединится. Меган не хочет подвергать этой драме ни себя, ни детей. Так как у детей скоро начнутся летние каникулы, Гарри в панике. Он боится, что на этот раз зашел слишком далеко в отношениях с Меган, и если решит поехать в Великобританию, ему придется смириться с реальностью — провести лето отдельно от жены и детей, в то время как отношения с остальной семьей по-прежнему остаются сложными», — заявил источник.
Принц Гарри и Меган Маркл отошли от обязанностей членов королевской семьи в 2020 году — сначала объявив, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи, а 31 марта официально завершив свою деятельность в качестве работающих представителей монархии. С тех пор прошло уже более шести лет, однако напряженность между Сассекской парой и королевским домом до сих пор не утихла.