Даже при новом премьере Венгрия не будет поставлять оружие Украине - в Москве рады
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр отказался поставлять оружие Украине, несмотря на ожидания смены курса после ухода Виктора Орбана. В Кремле уже назвали решение Будапешта "позитивным шагом".
Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику, подтвердил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после переговоров в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Венгрия снова станет надежным партнером сильнейшего военного альянса мира», — написал премьер-министр в социальной сети X.
«Я проинформировал генерального секретаря о том, что Венгрия не поставляет Украине оружие или военное оборудование», — добавил Мадьяр.
В четверг в Брюсселе премьер Венгрии обсудил с Рютте подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре.
Отказ Мадьяра отправлять оружие Киеву, выдвижение условий для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, а также восстановление запрета на импорт продовольствия из Украины вызовут разочарование у многих европейских политиков, которые ожидали более серьезного изменения курса Будапешта после поражения на выборах дружественного Москве премьер-министра Виктора Орбана.
В Кремле уже приветствовали решение Мадьяра отказаться от поставок оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это «позитивным шагом».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен значительно сократить зарплаты себе, министрам, депутатам и другим государственным чиновникам. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу RTL, представив экономические планы своего правительства.