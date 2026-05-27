Венгерский премьер сделает то, чего в Латвии давно не ждут от политиков, - сократит зарплаты чиновникам
Пока в Латвии власти обсуждают, где еще урезать расходы и на чем экономить, новый премьер Венгрии решил начать с себя. Вместо сокращения чужих доходов он объявил о снижении зарплат министрам, депутатам и самому себе.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен значительно сократить зарплаты себе, министрам, депутатам и другим государственным чиновникам. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу RTL, представив экономические планы своего правительства.
По словам политика, реализация предвыборных обещаний может начаться уже 20 августа. Главной целью нового правительства он назвал создание «ответственного и устойчивого бюджета», который должен положить конец, как выразился Мадьяр, безответственной финансовой политике прежних властей, приведшей страну к бедности и коррупции.
Одним из самых заметных решений станет радикальное сокращение зарплат политического руководства страны.
Мадьяр заявил, что установит себе зарплату премьер-министра на уровне 3,8 миллиона форинтов (около 10 000 евро) до вычета налогов. Эта сумма будет состоять из базовой премьерской зарплаты и депутатского вознаграждения. Для сравнения он напомнил, что бывший премьер-министр Виктор Орбан получал около 7,8 миллиона форинтов в месяц до вычета налогов (20 000–21 300 евро в месяц).
Сокращения затронут не только главу правительства. По словам Мадьяра, зарплаты министров, государственных секретарей, парламентариев и мэров также будут снижены и фактически возвращены к прежнему, более низкому уровню.
«Значительно сократится зарплата премьер-министра, зарплаты других государственных руководителей, депутатов парламента, уменьшатся зарплаты мэров — все вернется на прежний уровень», — заявил политик.
Экономия коснется и работы парламента. Мадьяр отметил, что в нынешнем виде содержание Национального собрания Венгрии обходится более чем в 200 миллиардов форинтов (560 млн евро) за четырехлетний цикл, что он считает неприемлемо высокой суммой. Особую критику у него вызвали ежемесячные офисные расходы депутатов, которые достигают 7 миллионов форинтов (около 19 000 евро) на человека.
По расчетам политика, благодаря новым правилам за четыре года удастся сэкономить около 50 миллиардов форинтов (140 млн евро) — сумму, эквивалентную годовому бюджету парламента.
Средняя зарплата в Венгрии сейчас составляет около 640 тысяч форинтов брутто в месяц (примерно 1630 евро). На этом фоне доходы высших чиновников значительно превышали средний уровень оплаты труда в стране.