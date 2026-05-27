Венгерский премьер сделает то, чего в Латвии давно не ждут от политиков, - сократит зарплаты чиновникам

Мадьяр заявил, что установит себе зарплату премьер-министра на уровне 3,8 миллиона форинтов (около 10 000 евро) до вычета налогов. Эта сумма будет состоять из базовой премьерской зарплаты и депутатского вознаграждения. Для сравнения он напомнил, что бывший премьер-министр Виктор Орбан получал около 7,8 миллиона форинтов в месяц до вычета налогов (20 000–21 300 евро в месяц).