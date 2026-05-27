Праздник цветения рододендронов 2026
Рододендроны в Бабите расцвели!
Рододендроны в полном цвету: в Бабите гостей ждут концерты под открытым небом
В Бабитском питомнике рододендронов начался один из самых красивых майских праздников: среди цветущих кустов уже выступил Александр Антоненко и Анце Краузе, а впереди — концерты Марии Наумовой и Иго.
26 мая в Бабитском питомнике рододендронов ставшие доброй традицией Праздники цветения рододендронов открыл концертом «Ir viens vakars maigā maijā» всемирно известный латвийский тенор Александр Антоненко.
Перед собравшимися слушателями артист вместе со своей многолетней концертмейстером Лайлой Холбергой исполнил концертную программу, заслужив овации публики.
27 мая концертную серию продолжили певица Анце Краузе и пианист Роман Вендиньш. В их исполнении прозвучали песни Раймонда Паулса, Яниса Лусенса, Яниса Страздса и других латвийских композиторов.
Вечером 28 мая на концерте «Летняя ночь» среди цветущих рододендронов выступит певица Мария Наумова с сопровождающей группой — Роландом Белевичем, Егором Ковайковым и Норбертом Скрауцисом.
А 29 мая, в завершение праздника, выступит певец Иго, который будет не только петь, но и играть на укулеле. На концерте прозвучат композиции, способствующие цветению, а также хорошо знакомые песни из репертуара групп «Līvi» и «Remix».
Билеты на концерты можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.