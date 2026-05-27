Болдерая, аэропорт и новые поезда: что будет дальше после ремонта, который полгода мешал пассажирам
Пассажирам железнодорожных линий Тукумса и Скулте стало легче и быстрее добираться до пункта назначения: на этих направлениях завершились ремонтные работы, которые длились около полугода и заметно влияли на движение электропоездов. Работы между Центральным вокзалом и станцией Земитаны отражались также на движении дизельных поездов на линии Лугажу.

Сильнее всего изменения почувствовали жители Юрмалы и Тукумса. Во время ремонта часть поездок приходилось планировать с пересадками, а поезда ходили реже. Теперь на Тукумсской линии уже больше недели все поезда снова следуют до привычных конечных станций, и пассажирам больше не нужно пересаживаться с поезда на автобус, чтобы добраться до Риги или Тукумса, сообщает LSM.lv.

Опрошенные Latvijas Radio жители Юрмалы признают, что сейчас стало заметно удобнее. Некоторые во время ремонта старались избегать поездок с автобусной пересадкой и подолгу ждали подходящий поезд, который шел через нужную станцию. Другие отмечают, что теперь поезда ходят чаще, а сама поездка стала комфортнее.

На перевозку пассажиров автобусами во время ремонтных работ было потрачено около 800 тысяч евро. Эти расходы входят в проект стоимостью 73 млн евро, который полностью финансируется из средств Европейского союза. В рамках проекта контактная сеть модернизирована на участке между Центральным вокзалом и Земитанами, что влияло на поезда в направлении Скулте и Валги, а также строится контактная сеть на будущей Болдерайской линии.

По данным предприятия Pasažieru vilciens, на Тукумсской линии в конце 2024 года и начале прошлого года ежемесячно перевозили до 600 тысяч пассажиров. Однако с прошлой осени их число снижалось на несколько десятков тысяч в месяц. На линиях Скулте и Лугажи пассажиропоток немного сократился только в начале года, а весной на всех направлениях, кроме Тукумсского, снова начал расти.

В Pasažieru vilciens считают, что ремонтный период удалось пройти сравнительно успешно. В компании ожидали, что больше пассажиров может пересесть на другие виды транспорта, однако в реальности отток оказался меньше. Одним из ключевых показателей там называют пунктуальность: если обычная годовая цель предприятия — обеспечить, чтобы 98,5% рейсов выполнялись вовремя, то во время работ этот показатель снизился примерно на один процентный пункт.

При этом весь проект еще не завершен. В Latvijas dzelzceļš заявляют, что оставшиеся работы уже не должны повлиять на движение поездов. Электрифицированную линию на Болдераю и две остановки планируется завершить до сентября, а это означает, что поезда туда могут начать курсировать позднее осенью. Впрочем, этот срок уже не первый из тех, которые в последние годы называло Latvijas dzelzceļš.

В компании объясняют, что прежняя контактная сеть была технически устаревшей. Главная цель проекта — снизить риски для безопасной эксплуатации и непрерывного движения, сделать железнодорожное сообщение более надежным, удобным и безопасным, особенно с учетом использования новых поездов.

На Тукумсской линии модернизацию контактной сети на участке Слока — Тукумс II планируется провести до 2029 года. В целом к этому времени за счет 170 млн евро из фондов Европейского союза предполагается обновить 130 километров электрифицированных линий, включая строительство нового железнодорожного соединения от Иманты до аэропорта.

