Кто может купить за вас рецептурные лекарства и сменить семейного врача: в E-veselība есть важная функция
Латвийский центр цифрового здоровья информирует, что в E-veselība можно указать «делегирование прав» — то есть предоставить доверенному лицу доступ к своим медицинским данным. Речь идет не только об электронных рецептах, но и об электронных больничных листах, электронных направлениях, выписках из больниц, или эпикризах, результатах визуальной диагностики и другой информации.
У «делегированного лица» в системе E-veselība такой же объем прав на обработку данных, как и у самого пациента. Поэтому делегированное лицо может, например, удобно приобрести рецептурные лекарства вместо пациента или сменить семейного врача.
«Делегирование прав» — то есть полномочие — дает широкие права на обработку медицинских данных человека. Согласно пункту 1 статьи 9 Общего регламента Европейского союза по защите данных (GDPR), такие данные относятся к особо защищаемым персональным данным, обработка которых запрещена, если только не существует одного из исключений, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 GDPR.
С учетом того, что «делегат прав» получает доступ к особо защищаемым данным, такое делегирование происходит в строго регулируемом порядке. Это позволяет убедиться, что сам пациент недвусмысленно выразил волю передать эти данные третьим лицам.
Проверить, что человек сам уполномочил другое лицо обрабатывать свои данные, крайне важно. Сделать это можно только способами, предусмотренными правилами Кабинета министров №134 «Правила о единой электронной информационной системе отрасли здравоохранения»:
- человек сам делает отметку о делегировании прав в системе E-veselība;
- человек нотариально уполномочивает другое лицо получить доступ к данным E-veselība;
- человек приходит лично и подписывает заявление, что позволяет проверить подлинность полномочия.
Если эти требования снизить или предоставить более свободный доступ к медицинским данным человека без проверки его недвусмысленно выраженной воли, возникают риски для способности государства защищать медицинские данные, которые относятся к особо защищаемой категории персональных данных.
Как указать делегирование прав в E-veselība?
- Нужно авторизоваться на сайте www.eveseliba.gov.lv.
- Делегирование прав житель может указать в разделе E-veselība «Tiesību deleģējumi», нажав в меню «Pievienot jaunu deleģējumu».
- Необходимо указать имя, фамилию и персональный код делегированного лица, основание делегирования и срок, на который оно предоставляется.
Жители, которые не пользуются интернетом, могут делегировать другое лицо для просмотра данных E-veselība, подав заявление в одном из клиентских центров Национальной службы здравоохранения (NVD) по всей Латвии. Также уполномоченное лицо может отправить заявление, подписанное электронной подписью, вместе с нотариально заверенной электронной доверенностью на электронную почту NVD nvd@vmnvd.gov.lv или на официальный электронный адрес NVD.
В то же время Латвийский центр цифрового здоровья осознает ограниченную доступность очных клиентских центров NVD в регионах. Поэтому сейчас совместно с Министерством умного управления и регионального развития разрабатывается решение, чтобы в будущем эту услугу можно было предоставлять также в сети единых государственных и муниципальных клиентских центров по всей Латвии.
Дополнительно в E-veselība можно внести данные о контактных лицах, с которыми лечебные учреждения смогут связаться в экстренных случаях, если пациент, например, попал в больницу без сознания и сам не может сообщить нужную информацию.
Жители могут указать своих контактных лиц в E-veselība в разделе «Kontaktpersonas». Те, кто не пользуется интернетом, могут во время очередного визита попросить своего семейного врача или другого сотрудника практики, имеющего доступ к государственной системе E-veselība, внести информацию о контактном лице.
Указание контактных лиц по сравнению с указанием делегата прав является более простым процессом, поскольку контактное лицо не обрабатывает медицинские данные человека, относящиеся к особо защищаемой категории персональных данных.
О различиях между контактным лицом, делегированием прав и будущим полномочием в E-veselība предлагается ознакомиться по ссылке.