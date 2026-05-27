Жара из Африки накрыла Европу уже весной: метеорологи бьют тревогу

Британский метеоролог Джим Дейл из Met Office назвал весенние температуры выше 30 градусов беспрецедентным явлением. Он пояснил: «Причина этого — поток горячего воздуха из Африки, затем стабильный антициклон. И, конечно, свою роль играют климатические изменения — в этом нет никаких сомнений». Дейл добавил, что прохладная погода отступает уже несколько десятилетий: «Раньше температура в 30 градусов была редкостью, и иногда даже летом таких значений не было. Теперь это стало обычным явлением, и в будущем волны жары выше 40 градусов тоже могут периодически повторяться».