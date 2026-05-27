Жара из Африки накрыла Европу уже весной: метеорологи бьют тревогу
Западная Европа столкнулась с аномальной жарой уже в мае: в Испании и Франции температура приближается к 40 градусам, а синоптики предупреждают о новых рекордах.
Большая часть Западной Европы переживает первую этим летом серьезную волну жары. Прогнозы показывают, что температура поднимется более чем на десять градусов выше привычного уровня, а в нескольких сотнях регионов уже в мае могут быть установлены новые температурные рекорды.
В Португалии, Испании, Франции и Великобритании в последние дни жара превысила 30 градусов. В Париже и Лондоне температура достигла 32 градусов, а на юго-западе Франции — 35 градусов. В отдельных регионах Испании прогнозируется жара до 38 градусов, сообщает The Guardian.
В сообщении французской Национальной метеорологической службы Météo-France говорится: «Как дневная, так и ночная температура в нескольких регионах, особенно на юго-западе страны, в этом году могут подняться до беспрецедентного уровня. Это ранняя волна жары, которая будет интенсивной и продлится несколько дней».
Метеорологическая служба считает весьма вероятным установление новых рекордов как по максимальной температуре мая во Франции, так и по средней суточной температуре мая. Предыдущий майский рекорд жары во Франции составлял 30,5 градуса и был зафиксирован в 2025 году, а самая высокая средняя дневная температура мая — 22,8 градуса — датируется 2017 годом. По данным Météo-France, необычную жару вызывает поток горячего воздуха из Марокко.
Особенно выделяется ситуация в Бретани, где столь высокие температуры так рано в сезоне крайне необычны и могут превысить предыдущие рекорды на три градуса и более.
Метеорологическая служба также отметила, что, поскольку Европа считается самым быстро нагревающимся континентом в мире, такие периоды аномальной жары будут происходить все чаще.
Британская метеослужба Met Office предупредила, что на выходные объявлены срочные предупреждения, а в понедельник температура местами может достичь 33 градусов, превысив предыдущий майский рекорд в 32,8 градуса, установленный в 1944 году, сообщает Metro.
В некоторых регионах Великобритании может быть официально объявлена волна жары, если температура не менее трех дней подряд будет держаться выше 26–28 градусов в зависимости от региона.
Во Франции этого, вероятно, не произойдет, поскольку для официального объявления волны жары ночная температура также должна оставаться выше определенного порога. В Испании для этого потребовались бы еще более высокие температуры, характерные для середины лета.
В Испании, где в четверг, 21 мая, температура уже поднялась до 38 градусов, в северо-западном регионе Галисия погибла двухлетняя девочка — ее случайно оставили на несколько часов в автомобиле отца.
Британский метеоролог Джим Дейл из Met Office назвал весенние температуры выше 30 градусов беспрецедентным явлением. Он пояснил: «Причина этого — поток горячего воздуха из Африки, затем стабильный антициклон. И, конечно, свою роль играют климатические изменения — в этом нет никаких сомнений». Дейл добавил, что прохладная погода отступает уже несколько десятилетий: «Раньше температура в 30 градусов была редкостью, и иногда даже летом таких значений не было. Теперь это стало обычным явлением, и в будущем волны жары выше 40 градусов тоже могут периодически повторяться».