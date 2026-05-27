В Латвии начнут отправлять важные уведомления людям со статусом инвалидности
1 июля 2026 года вступят в силу изменения в порядке, по которому Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности будет информировать жителей о приближении срока окончания статуса инвалидности.
В дальнейшем жителям будут отправлять напоминания о том, что срок действия статуса инвалидности подходит к концу. Это позволит людям своевременно подготовить и при необходимости подать в Комиссию необходимые документы для повторной экспертизы инвалидности.
Напоминания будут отправляться дважды:
- первый раз — за 90 дней до окончания срока действия статуса инвалидности;
- повторно — за 45 дней до окончания срока действия статуса инвалидности.
Напоминания будут автоматически отправляться из Информационной системы инвалидности:
- на официальную электронную адресную систему человека, или электронный адрес, если он активирован;
- а также на адрес электронной почты, который человек указал в заявлении на экспертизу инвалидности.
Цель напоминаний — побудить жителей своевременно действовать до окончания срока инвалидности и снизить риск того, что подача документов на повторную экспертизу будет задержана. В противном случае может возникнуть перерыв в статусе инвалидности, а вслед за этим — и в получении услуг поддержки, предназначенных для уменьшения последствий инвалидности.
Комиссия отмечает, что этим решением укрепляет клиент-ориентированный и социально ответственный подход, обеспечивая людям своевременную и понятную информацию.