В Латвии начнут отправлять важные уведомления людям со статусом инвалидности
С 1 июля жителей Латвии будут заранее предупреждать об окончании статуса инвалидности.
1 июля 2026 года вступят в силу изменения в порядке, по которому Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности будет информировать жителей о приближении срока окончания статуса инвалидности.

В дальнейшем жителям будут отправлять напоминания о том, что срок действия статуса инвалидности подходит к концу. Это позволит людям своевременно подготовить и при необходимости подать в Комиссию необходимые документы для повторной экспертизы инвалидности.

Напоминания будут отправляться дважды:

  • первый раз — за 90 дней до окончания срока действия статуса инвалидности;
  • повторно — за 45 дней до окончания срока действия статуса инвалидности.

Напоминания будут автоматически отправляться из Информационной системы инвалидности:

  • на официальную электронную адресную систему человека, или электронный адрес, если он активирован;
  • а также на адрес электронной почты, который человек указал в заявлении на экспертизу инвалидности.

Цель напоминаний — побудить жителей своевременно действовать до окончания срока инвалидности и снизить риск того, что подача документов на повторную экспертизу будет задержана. В противном случае может возникнуть перерыв в статусе инвалидности, а вслед за этим — и в получении услуг поддержки, предназначенных для уменьшения последствий инвалидности.

Комиссия отмечает, что этим решением укрепляет клиент-ориентированный и социально ответственный подход, обеспечивая людям своевременную и понятную информацию.

