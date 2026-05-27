Минэкономики разработало план, согласно которому из Латвии будут изгнаны любые российские товары
Министерство экономики Латвии хочет ввести запрет розничной торговли товарами российского происхождения. По его мнению, наиболее эффективно ограничить торговлю с Россией можно на уровне ЕС. Среди возможных решений — повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров, а также расширение санкций.
Полное прекращение
"Импорт из России в 2025 году сократился до 126 миллионов евро, что на 93% меньше, чем в 2022 году. Из общего объема импорта лишь около 24 миллионов евро, или 19%, составляют товары розничной торговли, тогда как 81% приходится на промышленное сырье — чугун, сталь, углеводороды и корма для животных, которые в розничную торговлю не поступают", - указывают чиновники.
Однако, прямое экономическое влияние запрета розничной торговли товарами российского происхождения было бы ограниченным и составило бы примерно 0,5% оборота латвийской розничной торговли. В свою очередь полное прекращение торговли с Россией в целом могло бы повлиять на экономику Латвии в объеме 1,2–2,0% ВВП, главным образом в транспортной и логистической отраслях.
«Латвия уже существенно сократила экономические связи с Россией, однако нашей целью должна быть политика полного отказа от товаров государства-агрессора. При этом мы ясно понимаем, что наиболее эффективные решения можно принять только при едином действии Европейского союза. Именно общая позиция ЕС по ограничениям импорта, тарифам и расширению санкций создаст реальное экономическое давление на Россию и предотвратит ситуацию, при которой отдельные государства-члены остаются одни в этой борьбе», — подчеркнул министр экономики Викторс Валайнис.
Подготовить и представить
Среди возможных решений — повышение тарифов на промышленное сырье, включая железо, сталь, удобрения и никель, запрет импорта отдельных групп товаров, например рыбы и углеводородов, а также расширение санкций.
Для продвижения этих вопросов на уровне ЕС Министерство экономики Латвии поручило Министерство иностранных дел Латвии совместно с ответственными министерствами до 1 августа 2026 года подготовить и представить в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшим действиям в отношении предложений Европейская комиссия о повышении тарифов и расширении санкций против России и Беларуси, одновременно оценив возможность введения общего запрета импорта на уровне ЕС.
С учетом предусмотренных правом ЕС исключений Кабинет министров поручил Министерство земледелия Латвии и Министерство иностранных дел Латвии оценить возможность введения национального запрета на импорт товаров, страной происхождения которых являются Россия или Беларусь.
В этом контексте предусмотрено, что до 31 августа этого года:
- Министерство земледелия Латвии подготовит предложения по национальному запрету импорта продовольственных и рыбных продуктов;
- Министерство иностранных дел Латвии подготовит предложения по национальному запрету импорта книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви.
Также Министерство экономики Латвии планирует:
- разработать порядок мониторинга контроля импорта запрещенных товаров;
- подготовить предложения по информированию общества, обеспечив прозрачную и понятную идентификацию российских и белорусских товаров в розничной торговле;
- продолжить и адаптировать программы поддержки Латвийское агентство инвестиций и развития и ALTUM для переориентации рынков предприятий с России и Беларуси на рынки других стран.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что ЕС введет новые санкции против России за похищение украинских детей.