Минэкономики разработало план, согласно которому из Латвии будут изгнаны любые российские товары
В деле полного запрета российских товаров Латвия надеется на Брюссель.
В Латвии

Министерство экономики Латвии хочет ввести запрет розничной торговли товарами российского происхождения. По его мнению, наиболее эффективно ограничить торговлю с Россией можно на уровне ЕС. Среди возможных решений — повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров, а также расширение санкций.

Полное прекращение

"Импорт из России в 2025 году сократился до 126 миллионов евро, что на 93% меньше, чем в 2022 году. Из общего объема импорта лишь около 24 миллионов евро, или 19%, составляют товары розничной торговли, тогда как 81% приходится на промышленное сырье — чугун, сталь, углеводороды и корма для животных, которые в розничную торговлю не поступают", - указывают чиновники.

Однако, прямое экономическое влияние запрета розничной торговли товарами российского происхождения было бы ограниченным и составило бы примерно 0,5% оборота латвийской розничной торговли. В свою очередь полное прекращение торговли с Россией в целом могло бы повлиять на экономику Латвии в объеме 1,2–2,0% ВВП, главным образом в транспортной и логистической отраслях.

«Латвия уже существенно сократила экономические связи с Россией, однако нашей целью должна быть политика полного отказа от товаров государства-агрессора. При этом мы ясно понимаем, что наиболее эффективные решения можно принять только при едином действии Европейского союза. Именно общая позиция ЕС по ограничениям импорта, тарифам и расширению санкций создаст реальное экономическое давление на Россию и предотвратит ситуацию, при которой отдельные государства-члены остаются одни в этой борьбе», — подчеркнул министр экономики Викторс Валайнис.

Подготовить и представить

Среди возможных решений — повышение тарифов на промышленное сырье, включая железо, сталь, удобрения и никель, запрет импорта отдельных групп товаров, например рыбы и углеводородов, а также расширение санкций.

Для продвижения этих вопросов на уровне ЕС Министерство экономики Латвии поручило Министерство иностранных дел Латвии совместно с ответственными министерствами до 1 августа 2026 года подготовить и представить в Кабинет министров национальную позицию Латвии по дальнейшим действиям в отношении предложений Европейская комиссия о повышении тарифов и расширении санкций против России и Беларуси, одновременно оценив возможность введения общего запрета импорта на уровне ЕС.

С учетом предусмотренных правом ЕС исключений Кабинет министров поручил Министерство земледелия Латвии и Министерство иностранных дел Латвии оценить возможность введения национального запрета на импорт товаров, страной происхождения которых являются Россия или Беларусь.

В этом контексте предусмотрено, что до 31 августа этого года:

  • Министерство земледелия Латвии подготовит предложения по национальному запрету импорта продовольственных и рыбных продуктов;
  • Министерство иностранных дел Латвии подготовит предложения по национальному запрету импорта книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви.

Также Министерство экономики Латвии планирует:

  • разработать порядок мониторинга контроля импорта запрещенных товаров;
  • подготовить предложения по информированию общества, обеспечив прозрачную и понятную идентификацию российских и белорусских товаров в розничной торговле;
  • продолжить и адаптировать программы поддержки Латвийское агентство инвестиций и развития и ALTUM для переориентации рынков предприятий с России и Беларуси на рынки других стран.

