Такое возможно только в Латвии - люди в шоке от того, какую "взятку" медик получил от пациента
В Латвии нашли, пожалуй, высшую форму человеческой благодарности: пациент не просто поблагодарил медика, а нарисовал для нее карту своих секретных грибных мест.
Медик по имени Эвита рассказала, что один из пациентов в знак благодарности сделал для нее нечто почти сакральное — нарисовал подробную карту своих грибных мест. «Пациент нарисовал мне карту, как добраться до его двух грибных мест. Куда ехать, сколько километров на каждом повороте и так далее. Думаю, это уже ничто не сможет превзойти», — написала она.
Для человека вне Балтии это может звучать довольно странно. Однако для Латвии, где «тихая охота» — почти национальная религия, раскрыть свои грибные места считается жестом невероятного доверия. Настоящие грибники годами скрывают такие координаты даже от друзей.
Именно поэтому комментарии под публикацией быстро превратились в отдельное шоу. Один из пользователей предположил почти драматический сценарий: «Подождите, это что, пациент, который уже не дождется следующего грибного сезона и ему некому передать это наследство?» Но Эвита поспешила успокоить публику: «Дождется, дождется! Я записала его на операцию после грибного сезона, и он был очень рад, что не придется пропускать сезон».
Пользователи начали шутить, что карта грибных мест в Латвии ценнее любого конверта с деньгами. «В Латвии нет более высокой награды», — написал один из комментаторов. «Это ценнее любой взятки», — добавил другой. «Смотрите, как бы KNAB не квалифицировал это как взятку», — шутили пользователи, вспоминая латвийское антикоррупционное бюро.
Некоторые и вовсе заподозрили неладное: «Настоящий грибник своими местами не делится. Это подозрительно!», «Это ловушка!», «Эти священные локации записывают только наследникам». Другие признались, что искренне завидуют медику: «Я вам честно завидую!», «Это действительно уже никто не переплюнет».