От концерта в Кемери до фейерверка у моря: Юрмала озвучила программу Праздника курорта
В Юрмале уже в эту субботу, 30 мая, пройдет Праздник курорта. Город отметит начало лета большой программой сразу в нескольких районах: в Кемерском парке прозвучит фортепианный концерт, в Дубулты, Майори и Дзинтари будут работать площадки для семей с детьми, любителей активного отдыха и гастрономии, а вечером на пляже Майори состоится большой концерт с участием Kautkaili, bet bet, Astro’n’out и Jumprava. Завершится вечер фейерверком и ночной вечеринкой.
Утро в Кемери: музыка и прогулки по историческому парку
Праздничный день начнется в Кемерском курортном парке. В 11.00 у ротонды «Островок любви» выступит пианист Андрей Осокин. Посетителей приглашают послушать фортепианную музыку в атмосфере исторического парка.
Для тех, кто хочет узнать больше об истории Кемерского курорта, до и после концерта пройдут бесплатные экскурсии по парку. Они начнутся в 9.30 и 12.15 у исторической Кемерской водонапорной башни.
Дубулты: искусственный интеллект и перевернутая реальность
На арт-станции Dubulti с 12.00 до 18.00 будет работать фото- и видеостанция искусственного интеллекта «Увидь себя в Юрмале!». Посетители смогут сделать необычные кадры и увидеть, как современные технологии соединяются с искусством.
Для тех, кто хочет более нестандартных фотографий, подготовят уголок перевернутой реальности «На курорте вверх ногами».
Майори: развлечения для семей, street food и фотоориентирование
На улице Йомас с 12.00 будет работать площадка Школы Рижского цирка. Посетителям предложат попробовать себя в жонглировании и упражнениях на равновесие. Там же появятся живые скульптуры — «Зеркальные люди».
Любители прогулок смогут отправиться по маршруту фотоориентирования от Туристического информационного центра до Дзинтари. По пути будут организованы остановки, в том числе мастерская песочных аппликаций и другие тематические точки.
В саду Хорна с 12.00 до 15.00 откроется образовательная площадка «Учись в Юрмале!». Там можно будет познакомиться с программами и возможностями образовательных учреждений Юрмалы, принять участие в творческих, познавательных и спортивных активностях, а также посмотреть выступления.
Стоянка в Майори с 12.00 до 21.00 станет зоной для гурманов. Там можно будет попробовать блюда street food и посетить специальное кафе мороженого. Для семей с детьми также подготовят большие игры на открытом воздухе и другие развлечения.
Дзинтари: ярмарка, города-побратимы и баскетбол 3x3
На улице Турайда посетители смогут встретиться с представителями городов-побратимов Юрмалы и иностранных посольств, а также узнать о туристических предложениях разных городов и стран.
У концертного зала Dzintari с 12.00 до 18.00 пройдет праздничная ярмарка. На ней можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и домашних производителей.
В Дзинтарском лесопарке с 12.00 до 20.00 состоится чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3. В 13.00 начнутся игры младших групп, в 18.00 — старших групп.
Праздничную атмосферу дополнит шествие больших кукол-лошадей. Оно несколько раз пройдет через основные места праздника от Майори до Дзинтари.
Главный концерт и фейерверк на пляже Майори
В 17.00 на большой сцене у моря на пляже Майори начнется концертная программа. Перед зрителями выступят Kautkaili, bet bet и Astro’n’out. Перед фейерверком на сцену выйдет группа Jumprava.
После фейерверка праздник продолжится ночной вечеринкой с группой Zuši. В перерывах за музыку будет отвечать диджей Каспар Завилейскис.
Также в 14.20 на пляже Майори у большой сцены хоккейные болельщики смогут посмотреть полуфинальный матч сборной Латвии против Канады.
Ограничения движения и дополнительный транспорт
В связи с Праздником курорта в Юрмале будут действовать ограничения движения: в нескольких местах перекроют проезд и запретят парковку. Посетителей призывают пользоваться общественным транспортом — поездом и городскими автобусами. Тем, кто поедет на автомобиле, советуют учитывать возможные пробки.
Чтобы гости могли вернуться домой после праздника, в ночь с 30 на 31 мая назначены два дополнительных поезда по маршруту Дубулты — Рига. Со станции Majori они отправятся в 23.59 и 00.29. В направлении Тукумса поезд после полуночи, как обычно, отправится из Майори в 00.16. Также будут организованы дополнительные рейсы юрмальских автобусов.
