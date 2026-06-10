Рига строит сегодня, а платить будет завтра: долги за городские проекты превысили 80 млн евро
Новые улицы, мосты, школы и набережные в Риге открывают под аплодисменты и вспышки фотокамер, однако далеко не все эти проекты уже оплачены. Значительная часть расходов перенесена на будущие годы, а объем обязательств, по которым столице еще только предстоит расплачиваться, исчисляется десятками миллионов евро.
Торжественное перерезание ленточек, довольные улыбки на фото и хвалебные посты в социальных сетях - это видимая сторона развития городской инфраструктуры. Перестроенную улицу, благоустроенную набережную, отремонтированный детский сад или мост можно гордо продемонстрировать избирателям, однако готовый объект в Риге не всегда означает "оплаченный объект". Все больше городских проектов включаются в график будущих платежей: строят сегодня, а платить придется потом, когда праздничные салюты утихнут, а руководство столицы начнет готовиться к торжественному фотографированию у следующего объекта, пишет Nra.lv.
Как сообщили в управлении коммуникации центральной администрации столичного самоуправления, общий объем основной суммы займов Рижского самоуправления составляет 612,2 млн евро, а обязательства, по которым еще не наступил график выплаты основной суммы, - 80,2 млн евро. Это более десятой части общего объема основной суммы займов. Сколько средств для их выплаты Рига уже зарезервировала в будущих бюджетах? Как пояснили в столичной думе, отложенные платежи планируются в соответствии со сроками реализации проектов.
"Применяя отложенный платеж, мы оцениваем, как время отложенного платежа коррелирует со временем реализации проекта, то есть выплату основной суммы займов планируем начать в момент завершения проекта, учитывая также возможные сдвиги в ходе его реализации", - указали в управлении коммуникации.
Для проектов с более короткими сроками реализации, например, ремонта школьной инфраструктуры, отложенный платеж не превышает один год.