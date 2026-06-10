Рига строит сегодня, а платить будет завтра: долги за городские проекты превысили 80 млн евро

Торжественное перерезание ленточек, довольные улыбки на фото и хвалебные посты в социальных сетях - это видимая сторона развития городской инфраструктуры. Перестроенную улицу, благоустроенную набережную, отремонтированный детский сад или мост можно гордо продемонстрировать избирателям, однако готовый объект в Риге не всегда означает "оплаченный объект". Все больше городских проектов включаются в график будущих платежей: строят сегодня, а платить придется потом, когда праздничные салюты утихнут, а руководство столицы начнет готовиться к торжественному фотографированию у следующего объекта, пишет Nra.lv.