"Теперь только об этом и буду думать!" В лесах Латвии найдены первые боровики

Стоит ли говорить, что эта находка удивила многих. «Откуда так рано?» — спрашивает Зента, на что Инта отвечает: «Дубовые боровики начинают расти уже в начале июня». «Как жестоко! Теперь только об этом и буду думать!» — сокрушается Винета. А Бирута добавляет, что рада за такой красивый первый боровик. «Ой, милая, не спеши, дай сначала лисичкам себя показать!» — весело замечает Рита. Зане же добавляет: «Как бы я ни любила собирать грибы, этот год пройдет мимо. В наших краях популяция медведей очень внушительная...»