ЕС введет новые санкции против России за похищение украинских детей
Как сообщает "Радио Свобода", Евросоюз готовит новые санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей. ЕС называет действия Москвы "серьезными нарушениями международного права и нарушением фундаментальных прав ребенка с целью уничтожения украинской идентичности".
Одна из организаций, против которой предлагается ввести ограничения – Всероссийский детский центр "Смена", связанный с министерством просвещения России. В обосновании введения санкций говорится, что центр "принимает несовершеннолетних украинцев, насильственно вывезенных с оккупированных территорий, где они подвергаются идеологической обработке и "русификации".
Также предлагается включить в санкционный список Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который, как сказано в проекте санкций ЕС, нацелен на "политическую индоктринацию" детей и проводит занятия по военной подготовке.
Еще две организации, находящиеся в аннексированном Крыму, также характеризуются в документе как центры "перевоспитания, идеологической обработки и милитаризации детей".
Большинство лиц, которых предлагается включить в санкционный список, – это женщины. Среди них руководительницы различных лагерей и образовательных учреждений, принимающих украинских детей. Например, Лилия Швецова, возглавляющая лагерь "Красная гвоздика", программа которого, как говорится в документе, "продвигает пророссийские нарративы, патриотическую риторику и элементы военно-патриотического воспитания".
Также в проект включена Наталья Шевчук – руководительница нескольких "военно-патриотических клубов" на оккупированных Россией территориях Украины, деятельность которых способствует продвижению "нарративов, представляющих Российскую Федерацию как "миротворческую" и гуманитарную силу, при одновременном распространении пророссийской идеологии и подрыве украинской национальной идентичности среди несовершеннолетних на оккупированных территориях".
Кроме того, в документе упоминаются чиновники, отвечающие за усыновление украинских детей российскими семьями. В санкционный список также планируют включить лиц, причастных к военизированной подготовке несовершеннолетних или организации встреч с российскими военными, которые проводятся в рамках проекта "Диалоги с героями".