Сборная Швеции по хоккею U-18 завоевала золотые медали чемпионата мира
Сборная Швеции U-18 в Тренчине (Словакия) стала победителем чемпионата мира элитного дивизиона. В финале Швеция обыграла Словакию со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), впервые с 2022 года завоевав золото.
В первом периоде, после неполных шести минут игры, шведов вперед вывел Виго Суренсон, а в концовке второго периода шайбу в ворота Словакии отправил Элтон Хермансон.
В середине третьего периода в контратаке третий гол Швеции забил Адамс Андерсонс, а за пять с половиной минут до конца основного времени Ула Пальме сделал счет 4:0.
Затем словаки заменили вратаря на шестого полевого игрока и примерно за минуту сумели забросить две шайбы — отличились Иван Матa и Максим Шимко. Практически все оставшееся время сборная Словакии играла без вратаря, однако шведы удержали победу.
В матче за бронзовые медали сборная Латвии U-18 уступила Чехии со счетом 1:4 и завершила турнир на четвертом месте.
В полуфиналах в пятницу Латвия проиграла Словакии 0:1, а шведы в овертайме обыграли Чехию со счетом 4:3.
Сборная Латвии U-18 впервые в истории вошла в четверку сильнейших команд элитного дивизиона.