Сборная Латвии по хоккею U-18 проиграла матч за бронзу чемпионата мира, оставшись на 4-м месте
Сборная Латвии до 18 лет по хоккею в субботу в Тренчине в матче за бронзовые медали чемпионата мира элитного дивизиона уступила сверстникам из Чехии со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2), завершив турнир на четвертом месте.
На девятой минуте латвийским хоккеистам удалось перехватить шайбу в средней зоне и провести контратаку, которую после передачи Ричарда Руткиса точным броском завершил Мартинс Клауцанс.
Спустя три минуты чехи провели затяжную атаку в зоне сборной Латвии, которую завершили голом — счет сравнял Матей Томанек.
В дальнейшем Хенрийс Упениекс получил двухминутное удаление после столкновения с чешским вратарем. Сразу после выигранного вбрасывания сборная Чехии реализовала большинство — шайбу в ворота Латвии отправил Давид Хук.
Ближе к середине второго периода у латвийцев был удален Кристерс Обукс, однако команда успешно сыграла в меньшинстве и не пропустила.
Во второй половине периода сборная Латвии получила два большинства, но реализовать их не смогла, и чехи сохранили преимущество.
В начале третьего периода латвийцы провели несколько контратак, а в одном из эпизодов команду спас вратарь Патрикс Плуминьш.
Менее чем за две минуты до конца основного времени команды получили обоюдные удаления, у Латвии на скамейку штрафников отправился Давид Тарвидс. Вскоре после этого латвийцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако за 28 секунд до сирены Хук поразил пустые ворота.
В оставшееся время Латвия снова сняла вратаря, и чехи еще раз отправили шайбу в пустые ворота — отличился Симон Католицкий.
Martins Klaucans opens the scoring in the bronze medal game! 👊🇱🇻 #WorldJuniors #IIHF @lhf_lv pic.twitter.com/S4SUCZ0XVP— IIHF (@IIHFHockey) May 2, 2026
Впервые в истории сборная Латвии U-18 вошла в четверку сильнейших элитного дивизиона. Это вторая сборная страны, которая боролась за медали: в 2023 году бронзу завоевала национальная команда Латвии.
Чемпион определится в матче хозяев турнира — Словакии — и Швеции.
Впервые с 2001 года в числе четырех лучших команд турнира нет ни США, ни Канады.
В полуфиналах в пятницу Латвия уступила Словакии со счетом 0:1, а Чехия проиграла Швеции 3:4 в овертайме.
В четвертьфинале латвийцы обыграли сборную США со счетом 5:2, впервые в истории выйдя в полуфинал.
В групповом этапе в группе A Латвия проиграла Канаде 0:6 и Финляндии 0:2, затем разгромила Норвегию 8:1 и уступила Словакии 2:5. Чехия в группе B обыграла США 3:2 в овертайме и Швецию 2:1, затем проиграла Германии 2:3 в овертайме и разгромила Данию 9:1, а в четвертьфинале победила Финляндию 2:1.