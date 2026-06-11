Сильно пьяный водитель на скорости протаранил трамвай в Риге: подробности жесткой аварии

Как команда «Degpunktā» заметила на месте происшествия, на разбитом автомобиле были наклейки Bolt, что могло указывать на то, что водитель занимался пассажирскими перевозками. В компании Bolt сообщили, что в день аварии водитель не был подключен к платформе таксомоторных услуг и не перевозил клиентов, вызвавших поездку через приложение. Автомобиль принадлежит самому водителю. С учетом того, что мужчина был пьян, после этого происшествия сотрудничество с ним было прекращено.