Сильно пьяный водитель на скорости протаранил трамвай в Риге: подробности жесткой аварии
Сейчас в парке трамваев Rīgas satiksme стало на один низкопольный транспорт меньше. Накануне один из таких трамваев попал в аварию. Водитель автомобиля, находившийся в сильном алкогольном опьянении, протаранил трамвай и выбил его с рельсов. В аварии травмы получили два человека, находившиеся в легковой машине.
«Да как этот "лимон" так улетел?! Еще и прямо на перекрестке. "Кислая" ситуация, прямо как лимон», — так столкновение трамвая и легкового автомобиля Citroen описал один из людей, пришедших посмотреть на последствия аварии.
У происшествия было несколько очевидцев. Они заметили агрессивную манеру езды водителя белого автомобиля, который двигался по улице Пулка, где разрешенная скорость составляет всего 30 километров в час.
Местный житель: «Даже быть не может, что она ехала с обычной скоростью. Скорее всего, было больше ста. Мы смотрели и думали, что очень хорошо, что этим людям попался именно трамвай. Если бы они вылетели дальше, они бы погибли».
После удара трамвай выбило с рельсов, и вернуть его обратно удалось только с помощью специальной техники. У транспортного средства разбилось несколько окон, а корпус изогнулся.
«К счастью, в трамвае пострадавших нет. Пострадал только сам трамвай, причем очень серьезно. В связи с этим происшествием было остановлено движение 14-го трамвая, а трамваи направлялись до конечной остановки Иманта. Вечером, после уборки места аварии, трамвай доставили в депо, чтобы оценить повреждения — можно ли его отремонтировать или нет».
Людям, находившимся в легковой машине, повезло меньше, чем пассажирам трамвая. Травмы получили оба человека в автомобиле, одному из них потребовалась госпитализация. Окружающие заметили в салоне Citroen характерную деталь.
Местный житель:
«Как другие говорили, там вроде были бутылки из-под алкоголя».
Оставленные в машине упаковки от алкоголя, судя по всему, не были случайностью. Заметить трамвай 27-летнему молодому человеку, вероятно, помешало состояние, в котором он сел за руль.
Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила:
«У водителя автомобиля было установлено алкогольное опьянение свыше трех промилле. По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии».
С учетом того, что водитель попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения, произошедшее может обойтись ему в крупную сумму. Независимо от того, решат ли ремонтировать трамвай или признают его непригодным для дальнейшей эксплуатации, расходы будут исчисляться многими тысячами евро. Возможно, мужчине также придется возмещать ущерб компании Bolt, поскольку на автомобиле были видны наклейки этой фирмы. Если бы машина принадлежала компании, это означало бы дополнительные расходы.
Как команда «Degpunktā» заметила на месте происшествия, на разбитом автомобиле были наклейки Bolt, что могло указывать на то, что водитель занимался пассажирскими перевозками. В компании Bolt сообщили, что в день аварии водитель не был подключен к платформе таксомоторных услуг и не перевозил клиентов, вызвавших поездку через приложение. Автомобиль принадлежит самому водителю. С учетом того, что мужчина был пьян, после этого происшествия сотрудничество с ним было прекращено.