Дожди не уходят: Латвию ждут пасмурные и прохладные дни

В субботу и воскресенье на небе сохранится облачность, которая временами будет рассеиваться. В выходные на большей части Латвии ожидается дождь, местами возможны также грозы с сильными ливнями. При сохранении слабого ветра в субботу ночью и утром на отдельных территориях образуется туман.