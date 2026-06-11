Не все заказы с Temu, Shein и AliExpress будут облагаться новым налогом в 3 евро: VID объясняет правила

Одновременно он сообщил, что фиксированный таможенный сбор в размере трех евро не будет применяться к отправлениям из стран ЕС, а также к отправлениям стоимостью свыше 150 евро, поскольку их таможенное оформление будет происходить так же, как и ранее. Сбор не будет распространяться и на некоммерческие отправления, например подарки от частных лиц. Он пояснил, что в настоящее время появляется все больше возможностей совершать покупки на складах ЕС или в местах, куда уже доставлены товары из третьих стран, например на AliExpress и Temu. Такие товары уже прошли таможенное оформление и продаются из стран ЕС. Он также отметил, что, например, на платформе Shein работают разные продавцы, а сама платформа зарегистрирована в ЕС.