Не все заказы с Temu, Shein и AliExpress будут облагаться новым налогом в 3 евро: VID объясняет правила
С 1 июля в Евросоюзе вводится новый 3-евровый таможенный сбор для интернет-покупок из третьих стран. Однако многие заказы с Temu, Shein и AliExpress смогут избежать этого платежа.
Не ко всем отправлениям с платформ Temu, Shein и AliExpress будет применяться новый таможенный сбор в размере трех евро, сообщила в четверг на пресс-конференции руководитель отдела методологии таможенного оформления Таможенного управления Службы государственных доходов (VID, СГД) Ирена Кнока.
К прошедшим таможенное оформление отправлениям электронной коммерции из третьих стран, например с платформ Temu, Shein и AliExpress, которые находятся на складах Европейского союза (ЕС), не будет применяться таможенный сбор в размере трех евро, вступающий в силу с 1 июля этого года.
«Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза», — пояснила Кнока.
Она сообщила, что с 1 июля этого года в ЕС отменяется действующее освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро и вводится фиксированный таможенный сбор в размере трех евро за каждую товарную позицию или единицу в отправлениях из третьих стран.
«Единица» — это один или несколько товаров в отправлении, имеющих одинаковую тарифную классификацию, описание и происхождение. В качестве примера она привела ситуацию, когда при заказе трех пар солнцезащитных очков таможенный сбор составит три евро, а при заказе солнцезащитных очков и пары обуви сбор составит уже шесть евро. При этом она подчеркнула, что, как и прежде, со всех товаров в отправлениях необходимо будет уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).
Кнока пояснила, что платформы, такие как Temu, Shein и AliExpress, зарегистрированные в специальном режиме НДС, будут взимать таможенный сбор и НДС уже в момент покупки. После этого платформа передаст товары и необходимую информацию логистическим партнерам, например почтовым компаниям, которые занимаются таможенным оформлением товаров.
Она сообщила, что режим IOSS в Латвии применяется к 99% таможенных деклараций на отправления электронной коммерции стоимостью до 150 евро. Таким образом, большинство таких отправлений проходит таможенное оформление незаметно для потребителей, тогда как лишь в 1% случаев покупателям приходится самостоятельно участвовать в процессе оформления товаров. Она отметила, что за первые пять месяцев этого года потребителям пришлось самостоятельно участвовать в таможенном оформлении товаров в 51 000 случаях. Однако по сравнению с общим количеством в более четырех миллионов отправлений это составляет небольшую часть.
Представитель VID пояснила, что только в тех случаях, когда платформа не использует режим IOSS и покупателю необходимо самостоятельно заниматься таможенным оформлением, в Электронной системе декларирования VID можно будет заполнить упрощенную таможенную декларацию. Также можно будет воспользоваться платными услугами таможенных брокеров предприятия Latvijas pasts, служб экспресс-доставки или других специалистов по таможенному оформлению.
Руководитель отдела таможенных консультаций отдела методологии таможенного оформления Таможенного управления VID Иварс Вуценс дополнил, что перед совершением покупки покупателям необходимо ознакомиться с условиями платформы, в том числе выяснить, зарегистрирована ли она в режиме IOSS и каким образом будет осуществляться доставка.
Одновременно он сообщил, что фиксированный таможенный сбор в размере трех евро не будет применяться к отправлениям из стран ЕС, а также к отправлениям стоимостью свыше 150 евро, поскольку их таможенное оформление будет происходить так же, как и ранее. Сбор не будет распространяться и на некоммерческие отправления, например подарки от частных лиц. Он пояснил, что в настоящее время появляется все больше возможностей совершать покупки на складах ЕС или в местах, куда уже доставлены товары из третьих стран, например на AliExpress и Temu. Такие товары уже прошли таможенное оформление и продаются из стран ЕС. Он также отметил, что, например, на платформе Shein работают разные продавцы, а сама платформа зарегистрирована в ЕС.
«В настоящее время на платформе также появился обозначение “EU marketplace”, то есть рынок ЕС. Учитывая, что при расчете покупки налоги отдельно не отображаются, можно предположить, что покупка осуществляется так же, как внутри Латвии. Таможня не участвует в процессе, товары уже оформлены и продаются внутри ЕС», — пояснил он.
Также он отметил, что AliExpress рекламирует товары, находящиеся на складах ЕС, однако призвал обращать внимание на то, что в некоторых случаях у таких товаров имеется небольшое количество отзывов.
Вуценс подчеркнул, что перед покупкой необходимо обращать внимание на страну отправления товара. Если товар будет отправляться из страны ЕС, то после 1 июля в информации о покупке не должно появляться упоминание о таможенном сборе.
Доходы от таможенного сбора будут поступать в бюджет ЕС, а поступления от НДС, как и прежде, будут направляться в бюджеты государств-членов в соответствии с местом потребления.