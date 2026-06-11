"Пациенту пришлось мочиться в подгузник в машине скорой": медик жестко высказался о коллапсе в Страдиня
Госпитализированному мужчине пришлось мочиться в подгузник прямо в машине скорой помощи, потому что бригада три часа не могла передать его в одну из крупнейших больниц Латвии. Медики бьют тревогу: если система захлебывается в мирное время, что произойдет в случае крупной катастрофы или военного кризиса?
Ранее Otkrito.lv уже сообщал о драматической ситуации в Клинической университетской больнице Страдиня (PSKUS), где у приемного отделения нередко образуются многочасовые заторы из бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Обеспокоенность выразил также помощник врача NMPD Рафаэль Циекурс, который обращает внимание на то, что затянувшаяся проблема годами остается нерешенной, а ее последствия могут дорого обойтись обществу.
В своей публикации в Facebook Циекурс указал, что совсем недавно одной из бригад пришлось простоять с пациентом в очереди у больницы целых три часа. За это время пациент, которого не могли доставить внутрь, был вынужден справлять нужду в подгузник. По словам медика, нынешние оправдания чиновников вызывают у него раздражение.
«Вчера, когда смотрел "Панорамы", мне самому понадобились бы беруши. И не из-за шума пациентов. А потому, что снова пришлось слушать аргументы, которые уже не выдерживают никакой профессиональной критики.
Примерно два месяца назад мой новый сотрудник прислал мне очередную фотографию с рампы PSKUS и выразил свое возмущение. Бригада с пациентом простояла около трех часов. Пациентом был 45-летний мужчина. Ситуация дошла до того, что нам пришлось предложить пациенту мочиться в подгузник, потому что бригада с пациентом не могла попасть в больницу.
Это не "неудобство". Это не "особенность потока пациентов". Это не "одна неудачная смена". Это унижение человеческого достоинства пациента. Это проблема безопасности пациентов. Это парализация работы бригад NMPD. И это проблема управления, которая не решается годами», — отметил он.
Циекурс напоминает, что еще в марте 2025 года государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валулиене заявила, что самой больнице необходимо принимать меры для устранения заторов, не дожидаясь строительства нового корпуса. Однако с тех пор ситуация к лучшему не изменилась.
«Будем честны: по сравнению с 2010 годом количество пациентов к 2025 году сократилось более чем на 11 тысяч человек, помещения были расширены, процессы якобы усовершенствованы, но очередь на рампе по-прежнему существует.
Хочу ли я этим сказать, что Центру неотложной медицины PSKUS не нужны новые помещения? Нет. Конечно, нужны, и срочно. Но новый корпус не решит проблему управленческих просчетов, если движение пациентов из Центра неотложной медицины в профильные отделения и дальше будет оставаться узким местом.
Если в отделениях приоритет часто отдается плановым пациентам, а острые пациенты остаются в приемном отделении или на рампе, то проблема не в бюро госпитализации NMPD. Проблема не в бригаде. Проблема не в пациенте. Проблема во внутреннем потоке пациентов в самой больнице».
Высоко оценивая работу врачей, помощников врачей и медсестер Центра неотложной медицины PSKUS, он подчеркивает, что именно они стали заложниками ситуации. «Этим врачам, помощникам врачей и медсестрам ежедневно приходится выдерживать огромную нагрузку, эмоции пациентов и их родственников, неспособность больницы обеспечить нормальное движение пациентов и еще общественное давление.
Но приемное отделение — это не изолированный остров. Центр неотложной медицины является узким местом всей больницы. Если отделения не принимают пациентов, работа центра останавливается. Если центр останавливается, рампа превращается в палату. Если рампа становится палатой, бригады NMPD превращаются в продолжение больницы. И это недопустимо».
По его мнению, решением должен стать независимый аудит работы Центра неотложной медицины PSKUS и всей системы движения пациентов в больнице, а также радикальное повышение оперативности за счет введения стандарта передачи пациента в течение 15 минут.
«Потому что бригада NMPD — это не зал ожидания больницы. Оперативный транспорт — это не палата. Рампа — это не зал наблюдения. Пациент — не логистическая единица. И человек не должен мочиться в подгузник только потому, что руководство больницы годами не смогло наладить движение пациентов и решить проблему».
В нынешние времена, когда над Латвией сгущаются тревожные тучи, бездействие чиновников вызывает обоснованные опасения. «Все это происходит в мирное время. И именно это самое пугающее. Если обычный поток пациентов способен парализовать одну из ведущих больниц страны, то что произойдет в час X? Что будет при массовом поступлении пострадавших? Что случится в кризисной ситуации, когда за один час поступят не 12 тяжелых пациентов, а 50?
Ответ суров: если мы не способны наладить систему в мирное время, то к кризису мы готовы не будем».
«Я говорю об этом открыто, потому что сейчас изучаю проблему ambulance ramping — задержки машин скорой помощи у больниц — в мировом контексте и в Латвии, готовя два научных исследования по этой теме.
В международной литературе это не называется "затором". Это не "неприятный момент". Это событие, связанное с безопасностью пациентов.
Ambulance ramping означает ситуацию, когда пациент уже доставлен в больницу, но его своевременно не принимают, а бригада NMPD остается привязанной к этому пациенту. В результате пациент ждет, бригада недоступна для следующего вызова, а вся система неотложной помощи начинает работать медленнее.
Поэтому это не только вопрос Страдиня. Это не только вопрос NMPD. Это вопрос готовности государства, человеческого достоинства пациентов и управления системой здравоохранения. И, извините, берушами эту проблему не решить», — считает Циекурс.
Латвийское телевидение во вторник сообщило, что, например, 8 июня одной из бригад NMPD пришлось ждать почти два часа, чтобы передать пациента приемному отделению PSKUS. В больнице пояснили, что в тот день в течение одного часа в приемное отделение были доставлены 12 пациентов, что и привело к образованию затора.