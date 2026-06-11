"Пациенту пришлось мочиться в подгузник в машине скорой": медик жестко высказался о коллапсе в Страдиня

В нынешние времена, когда над Латвией сгущаются тревожные тучи, бездействие чиновников вызывает обоснованные опасения. «Все это происходит в мирное время. И именно это самое пугающее. Если обычный поток пациентов способен парализовать одну из ведущих больниц страны, то что произойдет в час X? Что будет при массовом поступлении пострадавших? Что случится в кризисной ситуации, когда за один час поступят не 12 тяжелых пациентов, а 50?