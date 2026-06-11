Список латвийских торговцев с Россией и Беларусью застрял в Сейме: появились юридические риски

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник на неделю отложила рассмотрение предложения о поправках к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, торгующих с Россией и Беларусью.