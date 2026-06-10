Мясной павильон Центрального рынка закрывают. Что случилось?
Бюро государственного контроля строительства (BVKB) в среду обследовало Мясной павильон Рижского центрального рынка. С четверга, 11 июня, его эксплуатация будет запрещена, сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
Мэр Риги поручил исполнительному директору города срочно оценить ответственность руководства предприятия Rīgas nami — действовало ли оно как ответственный хозяин и были ли своевременно выполнены требования BVKB.
В BVKB агентству LETA подтвердили, что бюро провело обследование Мясного павильона Рижского центрального рынка и оценило техническое состояние здания. Сейчас завершается оформление результатов проверки.
Более подробную информацию о выводах BVKB и принятых решениях бюро предоставит после завершения всех процедур в четверг, 11 июня.
Представитель Rīgas nami Агнесе Лиците сообщила, что эксплуатация павильона с четверга будет прекращена из соображений безопасности. Решение принято с учетом технического состояния здания и ожидаемого заключения BVKB о безопасности павильона.
Председатель правления предприятия Оярс Валкерс утверждает, что техническое состояние Мясного павильона постоянно находилось в поле зрения Rīgas nami. По его словам, до сих пор предприятие обеспечивало эксплуатацию здания в соответствии со всеми техническими требованиями компетентных учреждений и предыдущими заключениями. Однако сейчас, получив информацию о возможном аварийном состоянии Мясного павильона Рижского центрального рынка, Rīgas nami приняли решение немедленно закрыть его.
«Хотя закрытие Мясного павильона и его передача на реновацию были запланированы только на весну 2027 года, нашим абсолютным приоритетом является безопасность людей. Также важно как можно быстрее найти решение, чтобы торговцы, которые до сих пор продавали свою продукцию именно в Мясном павильоне, могли продолжить работу и встречать своих постоянных покупателей в других торговых местах неподалеку, на территории Рижского центрального рынка», — сказал Валкерс.
По словам руководства предприятия, плохое техническое состояние Мясного павильона и необходимость серьезных инвестиций не являются новостью. Rīgas nami совместно с BVKB постоянно следили за техническим состоянием павильона. Кроме того, уже давно поднимался вопрос о необходимости вложений в обновление исторических павильонов Рижского центрального рынка, а также о том, какой должна быть их дальнейшая функция и долгосрочная модель развития.
Сейчас Rīgas nami оценивают дальнейшие технические и организационные решения, а также возможные сценарии, связанные с будущим здания. О принятых решениях и дальнейших действиях общественность обещают проинформировать отдельно.
Клейнбергс, в свою очередь, заявил, что призовет руководителя профильного комитета и отвечающего за имущество вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса объяснить ситуацию жителям города. Клейнбергс обещает лично следить за тем, как решается проблема и будет ли обеспечена поддержка торговцам, чтобы они по возможности могли продолжить работу.
Ратниекс ответил, что намерен в срочном порядке предложить Рижской думе выделить из непредвиденных средств финансирование на укрепление конструкций крыши павильона.
«Сейчас в нашем распоряжении есть неофициальная информация о возможном решении BVKB запретить эксплуатацию Мясного павильона Рижского центрального рынка. Я нахожусь на связи с Rīgas nami, уже предприняты первые шаги — арендаторы проинформированы о том, что завтра павильон не откроется», — сказал Ратниекс.
Как агентству LETA сообщила советник Ратниекса Инесе Озолиня, сначала будет дождутся решения BVKB. Тем временем Rīgas nami разрабатывают сценарии, которые позволят не прерывать торговлю и оперативно обеспечить торговцам другие места.
По словам Ратниекса, каждый год Rīgas nami проводят регулярное техническое обследование рыночных павильонов. Мясной павильон планировалось использовать для торговли до мая 2027 года, после чего торговцев должны были перевести в другой павильон, а для самого здания — искать инвестора, готового вложить средства в его реконструкцию и развитие. Этот вопрос уже рассматривался в Комитете городского имущества Рижской думы.
«Сейчас ясно, что решения придется менять и за счет собственных средств обеспечивать укрепление конструкций крыши. После этого можно будет реализовать запланированный сценарий с привлечением инвестора», — пояснил вице-мэр Риги.
Если решение BVKB будет отрицательным, Ратниекс планирует призвать Рижскую думу в срочном порядке выделить необходимые средства на чрезвычайные работы в Мясном павильоне. Он также сообщил, что поручил Rīgas nami подготовить необходимые расчеты.
Одновременно Ратниекс призвал руководство Рижского центрального рынка работать в усиленном режиме и как можно быстрее найти решения, чтобы торговля не была остановлена. По словам советника Ратниекса, Rīgas nami также работают над планом реконструкции всего Рижского центрального рынка.
Информация о проблемах с Центральным рынком появилась в публичном пространстве во время заседания Рижской думы, где депутаты рассматривали поправки к положению о самоуправлении. Оппозиция внесла предложение сократить число вице-мэров Риги, объясняя это в том числе тем, что руководство думы предпочитает обсуждать ситуацию вокруг Центрального рынка в социальных сетях, а не решать проблему напрямую.