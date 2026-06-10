Мясной павильон Центрального рынка закрывают. Что случилось?

«Хотя закрытие Мясного павильона и его передача на реновацию были запланированы только на весну 2027 года, нашим абсолютным приоритетом является безопасность людей. Также важно как можно быстрее найти решение, чтобы торговцы, которые до сих пор продавали свою продукцию именно в Мясном павильоне, могли продолжить работу и встречать своих постоянных покупателей в других торговых местах неподалеку, на территории Рижского центрального рынка», — сказал Валкерс.