Соцсети шокированы ценой черешни на Центральном рынке
Первая черешня уже добрались до Рижского Центрального рынка, но ее цена шокировала покупателей. В результате соцсети уже заполнились шутками, что ягоды теперь - это предмет роскоши.
На Рижском Центральном рынке уже появилась первая сладкая черешня, однако цена пока может неприятно удивить покупателей — в социальных сетях сообщается, что килограмм ягод стоит 29 евро.
Об этом на Threads.com написала Лиене: «На Центральном рынке уже можно купить сладкую черешню — 29 €/кг. Пожалуйста, не благодарите».
Хотя первые сезонные ягоды на рынках нередко появляются по значительно более высокой цене, которая позже, с ростом предложения, обычно снижается, многим такая стоимость все же кажется слишком высокой. Часть комментаторов шутила, что при таких ценах скоро можно ожидать и «лисички этого года по 300 евро за килограмм», на что автор публикации ответила, что, по словам продавщицы, первые лисички в лесах Латгалии уже якобы замечены.
Другие иронизировали, что черешня выглядит настолько блестящей, будто ее «полировали вручную», а автор добавила, что «ручная работа дешево не стоит». Многие комментаторы признались, что при такой цене лучше пройдут мимо и оставят ягоды «миллионерам», а одна пользовательница написала, что как раз собиралась отправиться на поиски черешни, но после увиденной цены, вероятно, обойдется без нее.
Не обошлось и без шуток о том, что нужно срочно покупать ягоды, пока их еще не раскупили, на что автор иронично ответила, что, возможно, уже слишком поздно.