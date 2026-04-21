Как спасти историческое наследие Центрального рынка и где взять на это миллионы?
Рижский Центральный рынок, который давно считается одной из главных исторических визитных карточек столицы, подошел к моменту, когда откладывать перемены уже невозможно. На его обновление нужны десятки миллионов евро, а вместе с этим в думе вновь поднялся вопрос — каким вообще должно быть будущее этой огромной территории.
Нынешнее состояние Центрального рынка уже не соответствует современным требованиям. Последние значительные ремонтные работы там проводились еще в советское время. До 2030 года, когда рынку исполнится 100 лет, Rīgas nami планирует обновить павильоны и саму территорию, сообщает LSM.lv.
Четыре павильона хотят сохранить для торговли продуктами, общепита и другими товарами, а в Мясном павильоне, который является самым крупным, намерены создать объект, способный привлечь больше посетителей.
Глава Rīgas nami Оярс Валкерс в качестве одного из вариантов упомянул использование Мясного павильона для нужд Музея современного искусства. По его словам, помещение в определенной степени подходит для таких целей, однако вопрос финансирования до сих пор не позволил продвинуть эту идею дальше. Поэтому управляющему нужно искать способ привлечь через Мясной павильон более широкую публику, причем инвестиции и формат использования должны быть рентабельными. По оценке Валкерса, наиболее выгодными направлениями могли бы стать спорт, активные развлечения и гастрономические проекты.
Не исключено, что автомобилистам в будущем придется оставлять машины на территории бывшего рынка промышленных товаров, которую планируют приспособить под эти нужды. При этом парковки на нынешней территории Центрального рынка рассматривают возможность ликвидировать.
На данный момент в рынок уже вложено 1,9 миллиона евро. Однако для восстановления муниципальной собственности требуется еще 18 миллионов евро. В целом же до 2030 года не хватает 27 миллионов евро, сообщил Валкерс.
При этом предприятие не просит деньги у самоуправления. Rīgas nami готовы вкладывать собственные накопления и брать кредит в банке. От думы компания хочет только одного — продлить договор на управление на 30 лет. Сейчас он действует до 2038 года, но предприятие хочет управлять Центральным рынком до 2068 года.
