Как спасти историческое наследие Центрального рынка и где взять на это миллионы?

Глава Rīgas nami Оярс Валкерс в качестве одного из вариантов упомянул использование Мясного павильона для нужд Музея современного искусства. По его словам, помещение в определенной степени подходит для таких целей, однако вопрос финансирования до сих пор не позволил продвинуть эту идею дальше. Поэтому управляющему нужно искать способ привлечь через Мясной павильон более широкую публику, причем инвестиции и формат использования должны быть рентабельными. По оценке Валкерса, наиболее выгодными направлениями могли бы стать спорт, активные развлечения и гастрономические проекты.