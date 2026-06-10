Расследование: Россия готовит базы для размещения 115 тысяч военных у границ Северной Европы и Балтии

База в Печенгском районе, которая в настоящее время может принять 7000 военнослужащих, после завершения ремонтных работ сможет разместить 17 000 человек. По оценке командующего армией Финляндии Паси Велимяки, численность российских военных у финской границы может увеличиться с нынешних 20 000 до 80 000 человек. Общий потенциал всех объектов в североевропейском и балтийском направлениях достигает 115 000 военнослужащих, считают SVT и NRK. «Это угроза, к которой мы должны относиться серьезно (...). Мы не считаем, что все это делается лишь для демонстрации. Речь идет о подготовке потенциала для возможного противостояния НАТО в крупномасштабном конфликте в будущем», — заявил глава Шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон.