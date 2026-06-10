Расследование: Россия готовит базы для размещения 115 тысяч военных у границ Северной Европы и Балтии
Россия активно создает новую военную инфраструктуру у границ со странами Северной Европы и Балтии и планирует разместить там до 115 000 военнослужащих. К такому выводу пришли шведская и норвежская телерадиокомпании SVT и NRK в ходе совместного расследования.
На основании спутниковых снимков были выявлены новые казармы, склады боеприпасов и сосредоточение военной техники в нескольких местах — в Печенгском районе в десяти километрах от границы с Норвегией, в Петрозаводске и Саперном у границы с Финляндией, в Луге недалеко от Пскова, а также в Калининградской области.
База в Печенгском районе, которая в настоящее время может принять 7000 военнослужащих, после завершения ремонтных работ сможет разместить 17 000 человек. По оценке командующего армией Финляндии Паси Велимяки, численность российских военных у финской границы может увеличиться с нынешних 20 000 до 80 000 человек. Общий потенциал всех объектов в североевропейском и балтийском направлениях достигает 115 000 военнослужащих, считают SVT и NRK. «Это угроза, к которой мы должны относиться серьезно (...). Мы не считаем, что все это делается лишь для демонстрации. Речь идет о подготовке потенциала для возможного противостояния НАТО в крупномасштабном конфликте в будущем», — заявил глава Шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон.
По мнению аналитиков, Москва планирует укомплектовать эти объекты личным составом после того, как завершится наиболее активная фаза войны против Украины.
«Пока Россия занята Украиной, прямые военные угрозы невелики. Однако ситуация может быстро измениться, если в Украине наступит пауза», — предупредил командующий силами НАТО в странах Балтии и Польше генерал-майор Брайан Ниссен.
Глава вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен также не скрывал обеспокоенности: «Если Россия действительно увеличивает численность войск до масштабов, о которых она объявила, а снимки свидетельствуют именно об этом, то военная угроза для Норвегии возрастет».
В расследовании SVT и NRK также участвовали датская телерадиокомпания DR и эстонское издание Delfi.