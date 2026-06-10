Поездка для двух пассажирок автобуса закончилась на носилках медиков скорой помощи
На улице Илукстес автобус Rīgas satiksme столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. Повреждения у обоих транспортных средств оказались сравнительно небольшими, однако двум пассажирам автобуса поездку пришлось продолжить уже в машинах медиков.
Пострадавших пассажиров — молодую женщину и пожилую женщину — медики уложили на носилки.
Пока службы занимались состоянием людей и выяснением обстоятельств аварии, передача «Degpunktā» поговорила с взволнованным водителем Hyundai. Мужчина переживал из-за произошедшего и признал свою вину.
«Я виноват — выехал перед ним. Вообще не понимаю, как у меня так получилось. Конечно, я потом подошел поговорить. Девушка упала и ударилась. Что с пожилой женщиной — я не знаю. Она и так больна, и, возможно, из-за падения все стало хуже...» — сказал водитель.
Повреждения автобуса и легкового автомобиля действительно были небольшими. Это позволяет предположить, что пассажиры могли получить травмы из-за резкого торможения автобуса.
В Rīgas satiksme сообщили, что сотрудничают с полицией при рассмотрении дела, и напомнили водителям: рядом с общественным транспортом нужно быть особенно осторожными. Пассажирам же напоминают, что и сидя, и стоя в автобусе необходимо крепко держаться за поручни.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане отметила, что обстоятельства аварии будет расследовать полиция. В распоряжении правоохранителей будут видеозаписи.