Поездка для двух пассажирок автобуса закончилась на носилках медиков скорой помощи

«Я виноват — выехал перед ним. Вообще не понимаю, как у меня так получилось. Конечно, я потом подошел поговорить. Девушка упала и ударилась. Что с пожилой женщиной — я не знаю. Она и так больна, и, возможно, из-за падения все стало хуже...» — сказал водитель.