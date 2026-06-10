Пациентов привозят быстрее, чем их успевают обследовать: в больнице Страдиня снова кризис

В первую очередь проблема связана с нехваткой мощностей. Приемное отделение больницы изначально рассчитано на обслуживание 40–50 пациентов в сутки. Однако фактически через него ежедневно проходят около 200 человек — в четыре раза больше проектной нагрузки. Руководство больницы рассчитывает, что ситуацию поможет улучшить ввод в эксплуатацию нового корпуса А2. В настоящее время существующая инфраструктура уже не справляется с объемом поступающих пациентов. Для поиска решения проблемы планируется совместная встреча представителей больницы, службы скорой помощи и Министерства здравоохранения.