Пациентов привозят быстрее, чем их успевают обследовать: в больнице Страдиня снова кризис
Бригады скорой помощи в Риге вынуждены часами ждать у приемного отделения крупнейшей больницы страны. Пока медики стоят в очереди, пациенты продолжают ждать экстренной помощи.
У приемного отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня регулярно образуются очереди из автомобилей скорой помощи. Как сообщает Латвийское телевидение, бригадам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) порой приходится ждать часами, чтобы передать пациентов врачам больницы.
Так, 8 июня одна из бригад скорой помощи ожидала почти два часа, прежде чем смогла передать пациента в приемное отделение.
В самой больнице объяснили, что в тот день всего за один час в приемное отделение поступили 12 пациентов, что и привело к образованию затора.
Главный врач больницы Янис Вилманис сообщил, что в подобных ситуациях руководство вынуждено размещать пациентов не только в профильных отделениях, но и в любых доступных свободных местах, включая отделения другого профиля. По его словам, такая практика уже применяется, однако создает дополнительные трудности для медицинского персонала.
В первую очередь проблема связана с нехваткой мощностей. Приемное отделение больницы изначально рассчитано на обслуживание 40–50 пациентов в сутки. Однако фактически через него ежедневно проходят около 200 человек — в четыре раза больше проектной нагрузки. Руководство больницы рассчитывает, что ситуацию поможет улучшить ввод в эксплуатацию нового корпуса А2. В настоящее время существующая инфраструктура уже не справляется с объемом поступающих пациентов. Для поиска решения проблемы планируется совместная встреча представителей больницы, службы скорой помощи и Министерства здравоохранения.
Тем временем руководитель NMPD Лиене Ципуле, находящаяся сейчас в Запорожье, привела в пример опыт украинских медиков. По ее словам, в одной из украинских больниц, сопоставимой по размеру с больницей Страдиня, после атак беспилотников за один час были доставлены и госпитализированы 20 пациентов без каких-либо серьезных задержек.
«Печально, что в Латвии в мирное время приходится говорить об очередях, которые влияют на оказание неотложной медицинской помощи», — отметила Ципуле.
Ситуация вызывает беспокойство не только из-за неудобств для медиков, но и потому, что пока бригады скорой помощи ожидают возможности передать пациентов, они не могут оперативно выехать на новые вызовы. Это напрямую влияет на скорость оказания экстренной помощи жителям.