Мигранты, держитесь: Домбрава отправляется в PMLP закручивать гайки для "понаехавших"

"Упорядочение иммиграционной политики является одним из моих приоритетов. В итоговом докладе парламентской следственной комиссии Сейма содержатся важные предложения, которые я поручил министерству оценить и подготовить план их реализации. Часть из них можно внедрить незамедлительно, тогда как для реализации других необходимы изменения в нормативных актах и более тесное межведомственное сотрудничество. Работа над этими вопросами ведется с моего первого дня на посту", — отметил Янис Домбрава.