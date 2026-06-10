Мигранты, держитесь: Домбрава отправляется в PMLP закручивать гайки для "понаехавших"
Как сообщает Департамент стратегической коммуникации Министерства внутренних дел, министр внутренних дел Янис Домбрава в среду, 10 июня, в 11:00 посетит Управление по делам гражданства и миграции (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - PMLP) и встретится с его руководством, чтобы обсудить вопросы ограничения иммиграции.
"Упорядочение иммиграционной политики является одним из моих приоритетов. В итоговом докладе парламентской следственной комиссии Сейма содержатся важные предложения, которые я поручил министерству оценить и подготовить план их реализации. Часть из них можно внедрить незамедлительно, тогда как для реализации других необходимы изменения в нормативных актах и более тесное межведомственное сотрудничество. Работа над этими вопросами ведется с моего первого дня на посту", — отметил Янис Домбрава.
"Ограничение иммиграции и укрепление государственной безопасности является одной из приоритетных задач министра внутренних дел, о чем при вступлении в должность был проинформирован премьер-министр Андрис Кулбергс. Под руководством министра ведомство разработает и представит на утверждение Кабинету министров план действий по реализации рекомендаций итогового доклада парламентской следственной комиссии Сейма, одновременно приступив к выполнению конкретных мероприятий этого плана", - сообщает департамент.
"Реализация рекомендаций позволит сформировать жесткую иммиграционную политику, предотвратить возможность незаконного пребывания в Латвии и закрыть схемы, через которые легализовывались экономические мигранты", - добавляет ведомство.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что ЕС намерен депортировать мигрантов в две бывшие республики Советского Союза.