Politico: ЕС намерен депортировать мигрантов в две бывшие республики Советского Союза

Государства Евросоюза опасаются называть участников возможных переговоров из-за конфликта вокруг центра для депортации нелегальных мигрантов в Руанде, а также юридических претензий к аналогичному соглашению Италии и Албании, отмечает издание. "К концу года было бы хорошо иметь четкий план проекта, то есть чтобы одна страна проявила готовность к реальным переговорам", - подчеркнул еще один дипломат на условиях анонимности.