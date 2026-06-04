Politico: ЕС намерен депортировать мигрантов в две бывшие республики Советского Союза
Группа государств Европейского Союза планирует предложить 8-10 странам, не входящим в состав ЕС, создать на их территории центры для мигрантов, получивших в Евросоюзе отказ в убежище. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.
Среди прочих партнерами ЕС в процедуре высылки нелегальных мигрантов в третьи страны могут стать Казахстан и Узбекистан, сообщил изданию один из собеседников.
По этим данным, над созданием таких центров (Return Hubs) работают совместно Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. "Это должно восприниматься как решение, отвечающее интересам обеих сторон", - заявил Politico один из собеседников. По его словам, в обмен странам-партнерам могут предложить помощь в развитии или либерализацию визового режима.
Государства Евросоюза опасаются называть участников возможных переговоров из-за конфликта вокруг центра для депортации нелегальных мигрантов в Руанде, а также юридических претензий к аналогичному соглашению Италии и Албании, отмечает издание. "К концу года было бы хорошо иметь четкий план проекта, то есть чтобы одна страна проявила готовность к реальным переговорам", - подчеркнул еще один дипломат на условиях анонимности.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия категорически против принудительного перемещения мигрантов в страну.