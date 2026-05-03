Латвия категорически против принудительного перемещения мигрантов в страну
Латвия не сможет полностью избежать участия в управлении миграционными потоками, однако категорически отвергнет любое принудительное перемещение мигрантов в страну. Вместо этого в рамках Миграционного пакта ЕС Латвия будет предлагать странам, столкнувшимся с кризисом, альтернативную поддержку — экспертов, техническую помощь и другие ресурсы. Об этом на заседании парламентской комиссии Сейма по расследованию заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Министр подчеркнул, что Латвии не может быть в одностороннем порядке навязана обязанность принимать перемещенных лиц, если страна выбирает участие через другие механизмы солидарности. По его словам, в рамках пакта государства ЕС могут помогать не только приемом мигрантов, но и другими способами.
Директор департамента координации вопросов ЕС Министерства иностранных дел Мартиньш Клиеве пояснил, что механизм солидарности в Миграционном пакте предусматривает единые правила для всех стран ЕС и делит их на несколько категорий по объективным критериям. По его словам, отдельные страны, например Польша, находятся в другой группе, поскольку уже приняли больше просителей убежища по отношению к численности населения.
Хотя Миграционный пакт вызвал широкую критику в обществе и политике, на заседании комиссии прозвучали и аргументы о его возможной пользе. Депутат Сейма Ингмарс Лидака в комментарии "360 Ziņas" отметил, что главное преимущество механизма солидарности — оперативность: в кризисной ситуации порядок оказания помощи уже будет заранее согласован, и его не придется выстраивать с нуля.
Депутат напомнил, что принятие решений в Европейском союзе часто занимает много времени, поэтому заранее определенный порядок действий может позволить быстрее и скоординированнее реагировать на миграционные кризисы.
Обсуждения практического применения Миграционного пакта в Латвии продолжатся. Однако нынешняя позиция правительства остается ясной: принудительно принимать мигрантов Латвия не будет, но готова помогать другим странам другими средствами.