Латвия категорически против принудительного перемещения мигрантов в страну

Директор департамента координации вопросов ЕС Министерства иностранных дел Мартиньш Клиеве пояснил, что механизм солидарности в Миграционном пакте предусматривает единые правила для всех стран ЕС и делит их на несколько категорий по объективным критериям. По его словам, отдельные страны, например Польша, находятся в другой группе, поскольку уже приняли больше просителей убежища по отношению к численности населения.