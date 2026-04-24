Домбрава не в восторге от водителей-иммигрантов, а соцсети не в восторге от его предложения
Заявление Яниса Домбравы о нехватке водителей в Латвии вызвало шквал критики: пользователи соцсетей обвинили власти в игнорировании реальных причин — низких зарплат, эмиграции и системных проблем рынка труда.
К жарким дискуссиям в соцсетях об иностранцах, которые становятся водителями общественного транспорта в Латвии, подключился депутат от Национального объединения Янис Домбрава.
Политик заявил, что проблему нехватки водителей можно решить через реформу образования: «Чтобы не пришлось завозить иммигрантов, работающих в транспортных и логистических компаниях, Министерству сообщения и Министерству образования нужно привести в порядок систему образования, чтобы в значительно большем количестве готовить профессиональных водителей грузовиков и автобусов. В Европе не хватает более 100 тысяч водителей».
Lai nebūtu jāieved imigranti, kuri strādā transporta un loģistikas uzņēmumos, Satiksmes un Izglītības ministrijai ir jāsakārto izglītības sistēma, lai daudz lielākā skaitā tiktu sagatavoti profesionāli kravas un autobusu šoferi. Eiropā trūkst vairāk kā 100 tūkst. šoferi.— Jānis Dombrava (@janisdombrava) April 22, 2026
Однако его позиция вызвала резкую реакцию пользователей, которые увидели в таких заявлениях отрыв от реальности. «Глупость. Не хватает, потому что за такую зарплату никто не хочет идти работать, кроме пакистанцев», — написал один из комментаторов.
Другие указали на более глубокую проблему — нехватку людей в стране в целом: «Людей завозят не потому, что нет обученных водителей, а потому что некому обучаться. Нет полицейских, нет учителей, нет медиков, нет водителей, нет строителей… Людей нет, Домбрава, а не школ!»
Многие комментаторы подчеркнули, что ключевой фактор — уровень оплаты труда и условия работы: «Кому нравится работать за рабскую зарплату? Заплатив коммунальные, на еду уже не хватает». «Может, стоит платить адекватную зарплату — об этом никто не думал?» Другие указали и на стоимость получения профессии: «Я бы хотел выучиться, например, но посмотрите, сколько это стоит в Латвии! Люди хотят, но не могут позволить себе получить категорию за 1500 евро».
Звучала и критика в адрес государственной политики в сфере занятости: «Законодательство устроено так, что нельзя нормально работать на полставки — работодателям это невыгодно из-за налогов. Может, начать с этого?»
Некоторые даже саркастически предложили самому политику попробовать эту работу: «Домбрава, сам бы пошел дальнобойщиком работать — хоть какая-то польза была бы!»
Контекстом для спора стала история, вызвавшая широкий резонанс: жительница Латвии удивилась, увидев водителя из Индии в маршрутке, и задалась вопросом, не связано ли это с отъездом местных работников за границу.