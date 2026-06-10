"Латвийцы уезжают, а бизнес нанимает узбеков за минималку": Шноре раскритиковал работодателей

Во время дискуссии ведущий заметил, что легально работающие иностранцы платят налоги и социальные взносы, тем самым формируя свои пенсионные накопления и участвуя в финансировании социальной системы. Однако Шноре считает, что это не отменяет будущей нагрузки на государственные услуги. «У нас уже сейчас есть проблемы с доступом к врачам, обследованиям и медицинской помощи для людей, которые уже живут в Латвии. Конечно, тем, кого сейчас привезут, пока они молоды и трудоспособны, может казаться, что врачи им не нужны. Но позже они тоже будут пользоваться этой системой», — сказал он.