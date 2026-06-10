"Латвийцы уезжают, а бизнес нанимает узбеков за минималку": Шноре раскритиковал работодателей
Латвия рискует повторить путь Германии с турецкой миграцией, если продолжит массово завозить дешевую рабочую силу, считает представитель МВД Эдвин Шноре. По его мнению, сегодняшняя выгода может обернуться завтрашними проблемами.
Привлечение работников из третьих стран не является универсальным решением проблемы нехватки кадров и в долгосрочной перспективе может создать для Латвии серьезные экономические и социальные вызовы. Такое мнение в программе «Globuss» на TV24 высказал парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвин Шноре.
По его словам, в последние годы часть вузов и предпринимателей выстроили бизнес-модель на привлечении иностранных студентов, которые впоследствии фактически становятся дешевой рабочей силой.
«Те вузы, которые зарабатывают только на том, что привозят сюда каких-то "студентов" в кавычках, которые потом становятся дешевой рабочей силой, конечно, будут вынуждены прекратить свой бизнес. Это совершенно ясно», — заявил Шноре.
Он подчеркнул, что вопрос трудовой миграции необходимо рассматривать комплексно, а не только через призму интересов отдельных работодателей. «Совершенно понятно, что бизнесмену, который зарабатывает деньги, выгодно платить меньшую зарплату. Если на рыбный завод можно поставить человека из Узбекистана и платить ему самый минимум, а в результате латышам приходится уезжать искать работу в другом месте, то это лишь индивидуальный бизнес-план предпринимателя. Но это ни в коем случае не может быть государственной политикой», — отметил представитель МВД.
По мнению Шноре, сторонники массового ввоза иностранной рабочей силы часто оценивают ситуацию только с точки зрения текущей выгоды для экономики, забывая о долгосрочных последствиях. «Нужно понимать, что человек, которого завозят, не будет вечно молодым и трудоспособным», — подчеркнул он.
Во время дискуссии ведущий заметил, что легально работающие иностранцы платят налоги и социальные взносы, тем самым формируя свои пенсионные накопления и участвуя в финансировании социальной системы. Однако Шноре считает, что это не отменяет будущей нагрузки на государственные услуги. «У нас уже сейчас есть проблемы с доступом к врачам, обследованиям и медицинской помощи для людей, которые уже живут в Латвии. Конечно, тем, кого сейчас привезут, пока они молоды и трудоспособны, может казаться, что врачи им не нужны. Но позже они тоже будут пользоваться этой системой», — сказал он.
В ходе интервью ведущий провел параллель с политикой Германии 1960-х годов, когда страна активно привлекала рабочих из Турции. В ответ Шноре согласился, что подобные исторические примеры заставляют задуматься о последствиях миграционной политики.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в среду, 10 июня, министр внутренних дел Янис Домбрава посетил Управление по делам гражданства и миграции и встретился с его руководством, чтобы обсудить вопросы ограничения иммиграции.