"Убытки могут достигать миллионов! Кто заплатит?" Латвийские фермеры опасаются падения дронов
Латвийские фермеры предупреждают: упавший дрон может уничтожить зерновой комплекс стоимостью в миллионы евро, а государство до сих пор не объяснило, кто будет компенсировать такие убытки.
Налеты дронов и связанные с ними инциденты создают реальные угрозы для латвийских фермеров, поскольку сельскохозяйственные объекты и инфраструктура нередко визуально напоминают объекты стратегической или критической инфраструктуры, против которых обычно направлены подобные атаки. Общество «Крестьянский сейм» подчеркивает, что фермерам сейчас необходимы четкая позиция государства и гарантии на случай таких убытков, одновременно призывая осторожно оценивать недавно появившиеся страховые предложения от геополитических рисков и рисков, связанных с дронами.
«Зернохранилища, сушилки, склады, хранилища топлива и другие объекты хозяйств с высоты птичьего полета могут напоминать нефтебазы, инфраструктуру хранения топлива или другие объекты стратегического значения. Это увеличивает риск того, что сельскохозяйственная собственность может пострадать в результате прямого попадания, перехвата, нейтрализации или неконтролируемого падения дронов.
Подобные инциденты могут затронуть жилые дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственную технику, посевы, объекты животноводства, зерновые комплексы и другое имущество.
В случае ущерба последствия затронут не только конкретное хозяйство — это напрямую скажется на производстве продовольствия, безопасности регионов и экономике государства в целом», — подчеркивает член правления общества «Крестьянский сейм» Мартиньш Тронс.
Одновременно общество призывает фермеров с осторожностью относиться к недавно появившимся предложениям страхования от возможных геополитических рисков, включая ущерб, причиненный дронами.
«Сейчас фермерам следует осторожно относиться к таким страховым предложениям и очень тщательно их оценивать. Прежде чем платить за новый активно рекламируемый полис, важно понять, что именно он покрывает и в каких случаях компенсация вообще будет выплачена.
Особенно осторожно следует относиться к предложениям, связанным с возможными геополитическими рисками, например с ущербом от дронов. Если в полисе такие риски фактически не прописаны четко и практически не покрываются, то такое предложение может оказаться скорее маркетинговым ходом, чем реальным инструментом защиты.
Кроме того, в ситуациях, связанных с государственной безопасностью и внешними угрозами, прежде всего должна существовать четкая ответственность государства, а не ситуация, когда каждый фермер, предприниматель или житель пытается самостоятельно застраховаться от рисков, порядок наступления и компенсации которых недостаточно ясен. Поэтому рекомендация — не спешить с приобретением подобных страховых продуктов», — поясняет Мартиньш Тронс.
В настоящее время у фермеров нет четкого ответа, как государство будет действовать в случаях, когда дрон врезается в объект недвижимости, взрывается или причиняет ущерб во время его перехвата, нейтрализации либо уничтожения. Такая неопределенность создает дополнительное напряжение в регионах, где люди уже сейчас живут в условиях повышенных рисков безопасности.
По этому вопросу общество уже обратилось в Министерство обороны, которое сообщило, что компенсация ущерба в случае инцидентов с дронами не является автоматической и должна рассматриваться индивидуально. В то же время министерство признало, что поправки к законодательству для создания механизма государственных компенсаций были бы целесообразны.
«В Латгале ситуация вызывает серьезную тревогу. Дроны угрожают местным жителям, предпринимателям, в том числе и фермерам. Если дрон попадет в зерновой комплекс, потенциальный ущерб может составлять от примерно полумиллиона до нескольких миллионов евро.
Это не теоретические риски. В зерновых башнях, сушилках и складах находятся урожай, технологическое оборудование, здания и инфраструктура, восстановление которых требует значительных финансовых ресурсов и времени.
Фермерам уже сейчас необходимы четкие государственные гарантии на случай подобных инцидентов, поскольку это напрямую влияет на производство продовольствия, стабильность сельских регионов и экономику страны в целом», — заявляет Мартиньш Тронс.
Государство должно заранее готовиться к такому сценарию. Особенно серьезный риск может возникнуть во время уборки урожая, когда падение дрона на зерновое поле способно вызвать масштабное возгорание, перерастающее в крупный пожар с существенным ущербом для хозяйства и окружающей территории.
«В осенний период, когда активно идет уборка урожая, риск подобных инцидентов становится особенно серьезным. Падение дрона на зерновое поле или в зерновой комплекс может означать не только повреждение имущества — оно способно вызвать пожар и остановить работу хозяйства.
Поэтому этот вопрос необходимо рассматривать не только в контексте военной безопасности, но и с точки зрения гражданской защиты и продовольственной безопасности», — отмечает М. Тронс.
Он подчеркивает, что речь идет не только о проблеме отдельных хозяйств. Сельское хозяйство является частью критически важной инфраструктуры государства, поскольку обеспечивает производство продовольствия, рабочие места и экономическую активность в регионах. Если в результате подобных инцидентов пострадают хозяйства, последствия почувствует гораздо более широкий круг общества.
Поэтому государство уже сейчас должно объяснить, каким будет механизм компенсаций, кто возьмет на себя ответственность за ущерб и каким образом будет обеспечена быстрая помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что латвийская коалиция готовит новый механизм компенсаций для жителей, пострадавших от падения иностранных дронов. После резонансного инцидента в Резекне власти спешат закрыть правовой вакуум и усилить чувство безопасности у людей.
В свою очередь, Латвийская ассоциация страховщиков (LAA) указывает, что сейчас страховое покрытие зависит от статуса дрона и от того, какие риски включены в конкретный страховой договор.