"Убытки могут достигать миллионов! Кто заплатит?" Латвийские фермеры опасаются падения дронов

В настоящее время у фермеров нет четкого ответа, как государство будет действовать в случаях, когда дрон врезается в объект недвижимости, взрывается или причиняет ущерб во время его перехвата, нейтрализации либо уничтожения. Такая неопределенность создает дополнительное напряжение в регионах, где люди уже сейчас живут в условиях повышенных рисков безопасности.