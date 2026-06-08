Власти реагируют на новые угрозы: жителям обещают компенсации ущерба от дронов

По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают, и в таких случаях могут возникать дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания.