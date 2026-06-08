Власти реагируют на новые угрозы: жителям обещают компенсации ущерба от дронов
Латвийская коалиция готовит новый механизм компенсаций для жителей, пострадавших от падения иностранных дронов. После резонансного инцидента в Резекне власти спешат закрыть правовой вакуум и усилить чувство безопасности у людей.
Правящая коалиция в понедельник договорилась о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны, сообщил министр финансов Марис Кучинскис.
Он пояснил, что наиболее эффективным форматом для этой работы будет совместная межведомственная рабочая группа, в которой ведущую роль будет играть Министерство юстиции с участием других ведомств. Работу планируется начать в ближайшее время.
По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают, и в таких случаях могут возникать дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания.
Кучинскис также указал, что важно сохранить существующий подход в сфере образования - не допускать возврата к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность его использования в чрезвычайных ситуациях, например, в случае угрозы дронов. Он подчеркнул, что опыт Украины показывает долгосрочное негативное влияние такого подхода на детей.
Как сообщалось, с инициативой ввести механизм компенсации за ущерб, причиненный жителям в результате инцидентов с дронами, выступил Союз зеленых и крестьян (СЗК). В качестве примера СЗК привел произошедший в начале мая этого года в Резекне инцидент, в котором упавший дрон нанес существенный ущерб частному лицу, однако компенсировать его оказалось невозможно.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник дрон, вошедший в воздушное пространство Латвии, был сбит в Берзгальской волости Резекненского края. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по вопросам обеспечения, бригадный генерал Каспар Здановскис.